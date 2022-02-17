Maltepe'de bitmeyen trafik çilesi! "Bir ayda bitecek" dendi üç aya yaklaştı

Maltepe'de İBB tarafından 5 Aralık 2021 tarihinde çalışmalarına başlanan ve 2 ay içerisinde hizmete sunulacağı belirtilen 'Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi'nde çalışmalar uzadı.
ÇİLE BİTMİYORDU
İstanbul Maltepe'de, İBB'nin 1 ayda tamamlayacağını açıkladığı yol 2,5 aydır bitirilemedi. Uzayan çalışma trafik çilesini ikiye katladı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek son durumu bölgeden aktardı.
Çalışmaların devam ettiği karayolu üzerindeki her iki şeritte de uzun araç kuyrukları oluştu.
Az sayıda personelin görüldüğü şantiye alanında çalışmalar devam ederken daraltılan yoldan geçmek isteyen sürücüler ise trafiğe takıldı.