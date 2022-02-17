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    • 17.02.2022 09:16
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    Maltepe'de bitmeyen trafik çilesi! "Bir ayda bitecek" dendi üç aya yaklaştı

    Maltepe'de İBB tarafından geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan yol projesi uzadı. D-100 karayolu üzerinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Çalışmaların sürdüğü şantiye alanı ve gerisinde bıraktığı yoğun trafik görüntülendi.

    Maltepe’de bitmeyen trafik çilesi!

    Maltepe'de İBB tarafından 5 Aralık 2021 tarihinde çalışmalarına başlanan ve 2 ay içerisinde hizmete sunulacağı belirtilen 'Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi'nde çalışmalar uzadı.

    ÇİLE BİTMİYORDU

    İstanbul Maltepe'de, İBB'nin 1 ayda tamamlayacağını açıkladığı yol 2,5 aydır bitirilemedi. Uzayan çalışma trafik çilesini ikiye katladı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek son durumu bölgeden aktardı.

    Çalışmaların devam ettiği karayolu üzerindeki her iki şeritte de uzun araç kuyrukları oluştu.

    Az sayıda personelin görüldüğü şantiye alanında çalışmalar devam ederken daraltılan yoldan geçmek isteyen sürücüler ise trafiğe takıldı.

        Çalışmalarına geçtiğimiz Aralık ayında başlana projede ilk etapta Kartal- Kadıköy istikametindeki trafik akışı 3 şerit olarak yan yola alınmıştı. Vatandaşların bir an önce bitirilmesini istediği projenin Kadıköy- Pendik istikametindeki çalışmaları ise devam ediyor.

        Öte yandan çalışmaların sürdüğü şantiye alanı ve gerisinde bıraktığı yoğun trafik havadan görüntülendi.
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        Haberler Güncel Maltepe'de bitmeyen trafik çilesi! "Bir ayda bitecek" dendi üç aya yaklaştı
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