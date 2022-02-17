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    • 17.02.2022 10:41
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    İstanbul'da FETÖ operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı! Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

    Son dakika haberi... İstanbul terörle mücadele ekipler tarafından FETÖ'nün hücre evlerine operasyon yapıldı, 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerden biri, dolapta gizlendi. Polis, şüpheliyi dolaptan çıkararak, gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 1 hedef şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Dolaptan FETÖ’cü çıktı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi.



    Operasyonda haklarında arama kararı olan 30 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.



    Ayrıca adreslerde yine FETÖ'den aranması olan 5 şüpheli daha yakalandı. Toplamda 34 şüphelinin yakalandığı operasyonda adreslerdeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

    DOLAPTAN ÇIKTI
    Operasyonda şüphelilerden biri, dolapta gizlendi. Polis, şüpheliyi dolaptan çıkararak, gözaltına aldı. Operasyon anları ve şüphelinin dolaptan çıkarılması polis kameralarınca kaydedildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da FETÖ operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı! Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
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