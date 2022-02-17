İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na karşı 2023 hamlesi! Ertuğrul Özkök: Her ay anket yaptırıyor adaylık düşüncesi var





"KAFASINDA ADAYLIK VAR"

Gazeteci Ertuğrul Özkök, bir tv kanalında yayınlanan programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan görüşmesini anlattı. Özkök, İmamoğlu için 'Açık vermiyor ama bence kafasında adaylık düşüncesi var' dedi.