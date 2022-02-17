İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na karşı 2023 hamlesi! Ertuğrul Özkök: Her ay anket yaptırıyor adaylık düşüncesi var

Ertuğrul Özkök ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen bir diyalog CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tansiyonunu düşürecek cinsten.
"KAFASINDA ADAYLIK VAR"
Gazeteci Ertuğrul Özkök, bir tv kanalında yayınlanan programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan görüşmesini anlattı. Özkök, İmamoğlu için 'Açık vermiyor ama bence kafasında adaylık düşüncesi var' dedi.
"HER AY ANKET YAPTIRIYOR FLORYA'DA EKİP KURDU"
Özkök'ün açıklamaları bununla da kalmadı. Ertuğrul Özkök, İmamoğlu'nun her ay anket yaptırdığını, Anadolu'dan kendisine bilgiler geldiğini, Florya'da bir ekip kurduğunu ve anketler üzerine çalıştıklarını belirtti.