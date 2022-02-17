Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: "Maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı"

"BAY KEMAL SENİN KIRATIN BUNA YETMEZ"

Erdoğan konuşmasında, 'Son günlerde Kılıçdaroğlu sık sık meydan okuyor, 'Karşıma çık' diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık. Biz Kılıçdaroğlu ile dolaylı ya da doğrudan olarak olarak 10 kez karşı karşıya geldik, 10'unda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal, senin kıratın buna yetmez. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız.' ifadelerini kullandı.