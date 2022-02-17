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    • 17.02.2022 23:49
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: "Maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Biz karşımızda, siyasette eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik fakat maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP'si gibi bir muhalefet çıktı..." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.


    Başkan Erdoğan, videolu paylaşıma, 'Biz karşımızda, siyasette eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik fakat maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP'si gibi bir muhalefet çıktı…' notunu düştü.

    "BAY KEMAL SENİN KIRATIN BUNA YETMEZ"
    Erdoğan konuşmasında, 'Son günlerde Kılıçdaroğlu sık sık meydan okuyor, 'Karşıma çık' diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık. Biz Kılıçdaroğlu ile dolaylı ya da doğrudan olarak olarak 10 kez karşı karşıya geldik, 10'unda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal, senin kıratın buna yetmez. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız.' ifadelerini kullandı.
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