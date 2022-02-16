Türkiye imzası! Başkan Erdoğan, Körfez'den dünyaya önemli mesajlar verdi





ÖVGÜ DOLU SÖZLER...

Eşim Emine Erdoğan liderliğinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırılmıştır. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak yeşil kalkınma devrimini belirledik.

Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil insana tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz.

Sergi alanımız engin tarihimizi, kadim coğrafi birikimimizi, güçlü sanayimizi temsil ediyor. Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai EXPO'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum.