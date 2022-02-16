Türkiye imzası! Başkan Erdoğan, Körfez'den dünyaya önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez'e çıkartma yaptı. Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılandı. İki ülke arasında 13 yeni anlaşma yapıldı. Ziyaretin ikinci gününde ise "Dubai EXPO 2020" Türkiye Ulusal Günü" etkinliklerine katıldı. Şu mesajları paylaştı: Daha aydınlık bir gelecek üzerine hep birlikte düşünmeli buna ulaşmak için beraberce hareket etmeli müşterek, ortak paydalarda birleşmeliyiz.
ÖVGÜ DOLU SÖZLER...
Eşim Emine Erdoğan liderliğinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırılmıştır. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak yeşil kalkınma devrimini belirledik.
Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil insana tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz.
Sergi alanımız engin tarihimizi, kadim coğrafi birikimimizi, güçlü sanayimizi temsil ediyor. Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai EXPO'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum.
ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI
Başkan Erdoğan, dün Dubai Emiri Şeyh Maktum ile bir araya geldi. Şeref defterine "Değerli kardeşim Al Maktum'a misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" diye yazdı.