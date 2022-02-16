İSKİ ve Ekrem İmamoğlu'na tepki! 4 binanın bodrum katını lağım suyu bastı: Göreve gelmeden önce 16 milyona hizmet edeceğiz diye söylüyordu

İSKİ'nin gelip baktıklarını ancak bir şey yapmadığını iddia eden Murat Didin ise, "4-5 tane binanın altının olduğu gibi su baskını mağduriyeti yaşayanlardan bir tanesi de biziz burada. Şöyle bir durum var. Kirli su kaçağı var bir yerde. Rögarlarda şişme mi var artma mı var. Şu anda 4 tane binanın altı komple su dolu. Mutfaklarının camlarını açamıyor insanlar yemeklerini yapamıyorlar. Binaların girişine girdiğimiz zaman tamamen lağım kokusunu alıyoruz. İSKİ Genel Müdürlüğü'nden talep buluşurduk. Şikayetten geldiler. Ekipler baktılar yalnız ilgili ekipleri yönlendireceğiz dediler. Sonra ilçe İSKİ Müdürlüğünü aradık oradan da ekip yönlendirdiler. Gelip bakıyorlar bir kaçak yok diyorlar ve bırakıp gidiyorlar. Kendi imkanlarımızla biz bu kaçağı bulduk. Şu anda İSKİ Genel Müdürlüğüne tekrar talep oluşturduk. Bekliyoruz artık ne kadar daha bekleyeceğiz bilmiyoruz ama gerçekten bir mağduriyet var burada. Büyükşehir belediye başkanımız göreve gelmeden önce ve geldikten sonra 16 milyona hizmet edeceğiz diye söylüyordu. Şu anda hizmet göremiyorum. Bu şekilde mi İstanbul'a sahip çıkacağız" dedi.