İSKİ ve Ekrem İmamoğlu'na tepki! 4 binanın bodrum katını lağım suyu bastı: Göreve gelmeden önce 16 milyona hizmet edeceğiz diye söylüyordu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi de CHP'li Nurettin Sözen gibi İstanbul'a lağım çilesine soktu.
Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bitişik haldeki 2 ayrı sokakta bulunan 4 binanın bodrum katlarına lağım suyu bastı. Defalarca İSKİ yetkililerini aradıklarını söyleyen vatandaşlar tüm aramalara rağmen somut bir adım atılmadığını iddia etti. Bodrum katta bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan işçiler koku nedeni ile çalışamadıklarını ifade ederken, bir işçi ise eline aldığı paspas ve kova ile sürekli olarak zeminden çıkan lağım suyunu temizlemeye çalıştı.
Tekstil atölyesi işletmecisi olan Diyap Hamu, işyerini bir anda su bastığını söyleyerek, "Çalışıyorduk bir şey yoktu. Bir baktık su basmaya başladı. Ekipler bir kez geldi bir şey yapmadan tekrar gitti. Sonra İSKİ'yi 2 defa daha aradık şu ana kadar kimse gelmedi. Su halen geliyor pis su bu kokudan kimse çalışamıyor. Duvarlar hep rutubet su artık duvarlardan da çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Binalardan birinde yaşayan Seher Kesoğlu, "Dışarıda lağım kokusu var ve böyle yemek yapıyorum yetkililer lütfen bizim bu sorunumuzu çözün 15 gündür böyle arka taraf çok pis kokuyor gelin bakın ve ilgilenin lütfen pislikten oturamıyoruz artık" diye konuştu.
"BİZ KENDİ İMKANLARIMIZLA KAÇAĞI BULDUK"