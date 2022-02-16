İngiliz basını Putin'in zihin dünyasını çizdi: Kabadayı paranoyak bir zihin

SAVAŞ KAPIDA MI?
Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin, son yaptığı açıklamada, "Avrupa'da savaş istemiyoruz." dedi. Ancak Rus ordusunun Ukrayna sınırını tamamen boşaltmadığı anımsatılarak, çatışma riskinin sürdüğüne dikkat çekiliyor.
"PARANOYAK ESKİ KAFALI GANGSTER"
İngiliz medyasından The Sun gazetesi Rusya-Ukrayna geriliminini kaleme aldı. Putin'in zihnini çizime alan gazete, "Vladimir Putin, paranoya ve bir kabadayının korkutma arzusuyla beslenen eski kafalı bir gangsterdir" ifadelerini kullandı.