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    • Güncel
    • 16.02.2022 11:59
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    • 16.02.2022 11:59
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    İngiliz basını Putin'in zihin dünyasını çizdi: Kabadayı paranoyak bir zihin

    Dünya Rusya ve Ukrayna'daki krize kitlendi. 3. dünya savaşı çıkacak mı? Tartışmalarını gündeme getiren büyük gerilimde Putin'in son açıklamaları bölgeyi sakinleştirdi. Fakat Avrupa medyası ise halen Putin'e güvenmenin doğru olmadığını belirtiyor. İngiliz The Sun Gazetesi "Vladimir Putin, paranoya ve bir kabadayının korkutma arzusuyla beslenen eski kafalı bir gangsterdir" manşetiyle ses getiren bir çizim yaptı. Ayrıca haberde, "Vladimir Putin'in aklından neler geçtiğini anlamak istiyorsanız, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığı zamana geri dönmelisiniz." ifadelerine yer verildi. İşte o haber...

    takvim.com.tr
    Kabadayı paranoyak bir zihin

    Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik halen sürerken dünya medyası bölgeye odaklanmış durumda. 3. dünya savaşı gündeme gelirken bölgedeki askeri hareketlilik objektiflere yansımıştı. Batı medyası savaşın olası olduğunu kaleme alırken bazı ülkeler daha ılımlı bir yaklaşımda.

    SAVAŞ KAPIDA MI?

    Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin, son yaptığı açıklamada, "Avrupa'da savaş istemiyoruz." dedi. Ancak Rus ordusunun Ukrayna sınırını tamamen boşaltmadığı anımsatılarak, çatışma riskinin sürdüğüne dikkat çekiliyor.

    "PARANOYAK ESKİ KAFALI GANGSTER"

    İngiliz medyasından The Sun gazetesi Rusya-Ukrayna geriliminini kaleme aldı. Putin'in zihnini çizime alan gazete, "Vladimir Putin, paranoya ve bir kabadayının korkutma arzusuyla beslenen eski kafalı bir gangsterdir" ifadelerini kullandı.

        BÖLÜM BÖLÜM AYIRDILAR

        "Vladimir Putin'in aklından neler geçtiğini anlamak istiyorsanız, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığı zamana geri dönmelisiniz." diyen gazete, Putin'in zihni çeşitli bölümlere ayrılarak, bunlar "ABD başkanlarına karşı saldırganlık", "NATO korkusu", "Batı'nın gelişmesiyle ilgili kıskançlık", "Kibir", "Ruh hastası", "Sovyetler Birliği özlemi" şeklinde isimlendirildi.

        SERT İFADELER...

        İşte yazının diğer kısımları...

        "Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna sınırlarına binlerce asker yığarak bir koruma şantajı organize ediyor. Bunun için yapmanız gereken ilk şey, korumak istediğiniz şeyi korkutmaktır. Ardından, kurbanın (Ukrayna) polise (bu durumda NATO) güvenmediğinden emin olmaya çalışırsınız.

        Yani Putin'in eylemleri, insanlara NATO'nun bölündüğünü, savaşmayacağını ve korunmak için gangsterle birlikte olmanın daha iyi olduğunu düşündürmekle ilgili. Putin, Ukrayna'yı tehdit ederek Sovyet dönemi otoritesini restore ettiğine inanmamızı istiyor."

        YENİ ORDU HAZIRLIYOR

        Öte yandan gazete "Rusya, Putin'in 'savaş istemediğini' söylemesine rağmen Kiev'i 'ezebilecek' devasa bir ordu hazırlıyor" haberi daha kalame aldı.

            GARNİZONLARINA DÖNÜYOR

            Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. Rusya ve Almanya'nın birçok alanda bilhassa enerji alanında iş birliğine devam edeceğini söyleyen Putin, "İnanıyorum ki Scholz yönetimi de Rusya ile ilişkilerinde pragmatik davranacaktır. Rusya 2024 sonrasında da Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz tedarikine hazır. Kuzey Akım 2 tamamen ticari bir projedir ve bu projede politik bir yan yoktur." değerlendirmesini yaptı.

            DONBAS'TAKİ SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

            Putin, "Zaten NATO'nun kalkıştığı savaşı eski yugoslavya'nın dağılması sürecinde gördük ve bu gerçekten kötü bir örnek oldu. Donbas'taki sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız ve her şeyden evvel minsk anlaşmaları çerçevesinde çözmeye çalışacağız." dedi.

                "ASKERİ YIĞINAĞI TEHDİT OLARAK GÖRÜYORUZ"

                Görüşmede Putin'e askeri yığınağı tehdit olarak gördüğümüzü vurguladım." diyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise şu açıklamaları yaptı: "Almanya için Avrupa'nın sürdürülebilir güvenliği ancak Rusya ile birlikte sağlanabilir. Diplomatik seçenekler tükenmedi, acilen gerilimi düşürmek gerekiyor. Rus askerlerinin geri çekilmesini olumlu bir işaret olarak görüyoruz. Putin ile Normandiya formatının anlaşmazlığı çözmek için önemli olduğunda uzlaştık."

                ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Beyaz Saray'dan yaptığı basın açıklamasında, Rus birliklerinin Ukrayna sınırındaki tehdit edici konumundan çekildiğine dair bir işaret olmadığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini söyledi.

                TEHDİT DEVAM EDİYOR

                Biden yaptığı açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı bugün bazı askeri birliklerin Ukrayna yakınlarındaki mevzilerini terk ettiğini bildirdi. Bu iyi olurdu, ancak bunu henüz doğrulamadık" dedi. Biden, "istilanın açıkça mümkün" olduğuna dair uyarıda bulunarak, "Analizlerimiz, Rusya'nın oldukça tehdit edici bir konumda olduğunu ve şu anda Ukrayna ve Beyaz Rusya'yı çevreleyen 150 binden fazla askeri olduğu gerçeğini koruyor. Ukrayna sınırı boyunca işgal riski açıkça mümkün olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

                ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a telefonda Ukrayna krizi konusunda diplomasinin halen mümkün olduğunu söylediği bildirildi.ü

                ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakan, ABD'nin Moskova'nın tırmandırdığı krize diplomatik bir çözüm aramaya devam etme taahhüdünü yineledi." ifadelerini kullandı.

                Price, Blinken'ın geçen ay Rusya'nın güvenlik konusundaki teminat talebine ABD ve NATO'nun gönderdiği yanıta henüz karşılık verilmediğini hatırlatarak Rusya'dan gelecek yanıtını dört gözle beklediğini ifade ettiğini kaydetti.
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                Kabadayı paranoyak bir zihin
                Haberler Güncel İngiliz basını Putin'in zihin dünyasını çizdi: Kabadayı paranoyak bir zihin
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