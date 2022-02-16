İngiliz basını Putin'in zihin dünyasını çizdi: Kabadayı paranoyak bir zihin

Yani Putin'in eylemleri, insanlara NATO'nun bölündüğünü, savaşmayacağını ve korunmak için gangsterle birlikte olmanın daha iyi olduğunu düşündürmekle ilgili. Putin, Ukrayna'yı tehdit ederek Sovyet dönemi otoritesini restore ettiğine inanmamızı istiyor."

YENİ ORDU HAZIRLIYOR

Öte yandan gazete "Rusya, Putin'in 'savaş istemediğini' söylemesine rağmen Kiev'i 'ezebilecek' devasa bir ordu hazırlıyor" haberi daha kalame aldı.