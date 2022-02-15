Son dakika: Fetani Battal sağlık durumu nasıl? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ak Parti Bayburt kurucu İl Başkanı olan Fetani Battal 22, 23 ve 27. Dönemde Bayburt Milletvekili seçilmiştir. 22. Dönem içerisinde Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü, 22. ve 23. Dönemde de Millî Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görev almıştır.

27 Dönem içerisinde T.B.M.M. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olarak görev almakta. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

'Can Nehrine Varınca İRŞADİ' isimli yayınlanmış bir de romanı bulunmaktadır.

Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır.