Son dakika: Fetani Battal sağlık durumu nasıl? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kimdir, kaç yaşında, nereli?

SON DAKİKA! Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) hareketli anlar yaşandı. AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal meclisteki çalışmaları sırasında aniden kalp krizi geçirdi. Battal hastaneye kaldırılırken vatandaşlar Milletvekilinin sağlık durumu hakkında araştırmalara koyuldu. Son durumu merak ediliyor. Peki Fetani Battal sağlık durumu nasıl? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fetani Battal hakkında son dakika gelişmeler ve biyografisi...
FETANİ BATTAL SAĞLIK DURUMU NASIL?
Son dakika haberiAK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, TBMM'deki çalışmalar sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Battal'ın ameliyata alındığı öğrenildi.
Milletveliki hakkında yapılan son açıklamada, ''5 damarında tıkanıklık tespit edildi, anjiyoya alındı. Şu dakikalarda by-pass ameliyatına alındı.'' ifadeleri kullanıldı.
FETANİ BATTAL KİMDİR?
Fetani Battal, 15 Mayıs 1963 tarihinde Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Babasının adı Süleyman, annesinin adı da Firdes'tir. Ak Parti milletvekili Fetani Battal, eğitimci; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nü bitirmiştir. Fetani Battal, bir süre öğretmenlik yapmasının ardından, AK Parti Kurucu Üyesi oldu.
Ak Parti Bayburt kurucu İl Başkanı olan Fetani Battal 22, 23 ve 27. Dönemde Bayburt Milletvekili seçilmiştir. 22. Dönem içerisinde Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü, 22. ve 23. Dönemde de Millî Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görev almıştır.
27 Dönem içerisinde T.B.M.M. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olarak görev almakta. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
'Can Nehrine Varınca İRŞADİ' isimli yayınlanmış bir de romanı bulunmaktadır.
Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır.