Son dakika: TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal hastaneye kaldırıldı





Bu arada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneye giderek Battal'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.



Şentop, Fetani Battal'ın eşi Handan Battal'a da geçmiş olsun dileğinde bulundu.







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