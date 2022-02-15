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    • 15.02.2022 18:17
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    Son dakika: TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal hastaneye kaldırıldı

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal (59) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) odasında kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi Meclis'te yapılan Battal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    AK Partili Battal TBMM’de kalp krizi geçirdi

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı.

    Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi'nde görev yapan doktorlar yaptı.



    Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal'ın ameliyata alındığı belirtildi.



    Bu arada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneye giderek Battal'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

    Şentop, Fetani Battal'ın eşi Handan Battal'a da geçmiş olsun dileğinde bulundu.


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    Haberler Güncel Son dakika: TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal hastaneye kaldırıldı
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