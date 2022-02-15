Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.02.2022 09:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2022 09:08
    ABONE OL

    Koronavirüs omicron varyantı belirtileri değişti mi, bulaştığında nasıl etki gösteriyor? Omicron belirtileri nelerdir?

    Tüm illerden vatandaşlar Omicron belirtileri nelerdir? Koronavirüs omicron varyantı belirtileri değişti mi, bulaştığında nasıl etki gösteriyor? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Koronavirüs kimi kişilerde grip etkisi gösterirken kimilerinde daha ağır sonuçlar doğurabiliyor, bu noktada covid 19 aşısı yaptırma oldukça önem taşıyor. Peki omicron belirtileri neler, bulaştığı nasıl anlaşılır?

    takvim.com.tr
    Koronavirüs omicron varyantı belirtileri değişti mi, bulaştığında nasıl etki gösteriyor?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Omicron belirtileri nelerdir sorusunun yanıtını arşatırıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen ve yeni varyantlarıyla kendini hissettiren koronavirüs omicron varyantı daha hızlı bulaşma etkisi ile korkutuyor ve hangi etkiler yarattığı konusunda bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. Peki Koronavirüs omicron varyantı belirtileri değişti mi, bulaştığında nasıl etki gösteriyor?

    OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

    ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

    Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.

    İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.

    Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.

    Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

        Öksürük

        Yorgunluk veya halsizlik

        Tıkanıklık ve burun akıntısı

        Boğaz ağrısı

        Baş ağrısı

        İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) aşağıdaki semptomlara dikkat edilmesini öneriyor:

        Birden devamlı öksürük

        Yüksek ateş

        Koku ve tat kaybı

        Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; Omicron varyantının, Delta da dahil olmak üzere diğer varyantlara oranla daha bulaşıcı olduğu düşünülse de konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ruslar geri çekiliyor
        Haberler Güncel Koronavirüs omicron varyantı belirtileri değişti mi, bulaştığında nasıl etki gösteriyor? Omicron belirtileri nelerdir?
            SON DAKİKA