Koronavirüs omicron varyantı belirtileri değişti mi, bulaştığında nasıl etki gösteriyor? Omicron belirtileri nelerdir?

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Omicron belirtileri nelerdir sorusunun yanıtını arşatırıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen ve yeni varyantlarıyla kendini hissettiren koronavirüs omicron varyantı daha hızlı bulaşma etkisi ile korkutuyor ve hangi etkiler yarattığı konusunda bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. Peki Koronavirüs omicron varyantı belirtileri değişti mi, bulaştığında nasıl etki gösteriyor?
OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?
ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.
Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.
Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.
Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi: