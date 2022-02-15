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    • 15.02.2022 09:35
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    Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında A.Ö'nün Çavuşbey Mahallesi'ndeki evini takibe aldı. Eve taksiyle gelen ve bir süre sonra ayrılan M.G'yi takip eden ekipler, şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.

    Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

    Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında A.Ö'nün Çavuşbey Mahallesi'ndeki evini takibe aldı.

    Eve taksiyle gelen ve bir süre sonra ayrılan M.G'yi takip eden ekipler, şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

    Ekipler, iki şüphelinin de evinde arama yaptı.

    M.G'nin evinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, içiminde ve hazırlanmasında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

    A.Ö'nün de evindeki uyuşturucu kalıntıları olan poşetten, arama öncesi uyuşturucuyu döktüğü tespit edildi.

    Şüpheliler gözaltına alındı.

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