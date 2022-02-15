CHP'liler bunca rezillikten sonra tokatçı Muharrem Sarıkaya'ya kulis vermek için sıraya girdi!





CHP'LİLER SIRAYA GİRMİŞ!

Ciner yönetimi tokatçı Muharrem Sarıkaya'ya "ikinci şans" verdikleri sebebiyle tepkilerin odağındaydı. Sarıkaya'ya kol kanat geren, skandalı görmezden gelen sadece Ciner olmadı! İddiaya göre CHP'li isimler de tokatçı Muharrem'e kulis vermek için sıraya girdi.



Partiye yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir detayı aktardı. Yarkadaş'ın yazısından ilgili kısım şöyle:

Tek sorun Muharrem Sarıkaya değil…

Dün sabah Habertürk'ün internet sitesine girenler, karşılarında birdenbire Muharrem Sarıkaya'nın yazısını gördüler. Sarıkaya, "İkinci şans'' başlıklı yazıyla, -eğer kaldıysa- okurlarına sesleniyor ve İHA kameramanı Ahmet Demir'i dövmesinin ardından ''gereken cezayı'' çektiğini belirtiyordu. Köşesinden uzak kalmanın en ağır ceza olduğunu söyleyen Muharrem Sarıkaya, hemen ardından ise adeta ''Nerede kalmıştık?" diyerek ilk siyasi kulis yazısını yayımlıyordu.

ÇOK GEÇMEDEN ANLADIM Kİ…

Muharrem Sarıkaya'nın yazılarına yeniden başladığını duyduğumda, "Acaba ilk röportajı kiminle yapacak? Acaba hangi lider hiçbir şey olmamış gibi karşısına çıkacak?" diye düşündüm.

Öyle ya; milyonlarca insanın gözü önünde Kameraman Ahmet Demir'i döven Habertürk Ankara Temsilcisi'nin karşısına çıkarak soruları yanıtlamak için bir siyasetçinin aklını yitirmiş olması gerekirdi.

Sonra bu düşüncemin ne kadar ''nahif'' olduğunu gördüm. Meğer siyasi partilerin temsilcileri, Sarıkaya'ya kulis vermek için sıraya girmiş.

Sarıkaya'nın yazısını istemeye istemeye okurken, dayakçı yazarın Ahlatlıbel Zirvesi'ne ilişkin kapsamlı bir kulis yazdığını gördüm.