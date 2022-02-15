İstanbul merkezli 2 ilde PKK ve YPG operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK ve YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca teknik ve fiziki takip yapıldı.

PKK /KCK terör örgütüne yeni katılım sağlamak amacı ile ideolojik örgütleme yapma, esnaf ziyaretinde bulunma ve toplanan paraları illegal yollardan PKK/KCK terör örgütüne aktarma şeklinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 17 şüpheli tespit edildi.

Öte yandan yürütülen soruşturmalar kapsamında YPG ile bağlantısı olan 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da ve Van'da gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı verilen 22 şüpheliden 18'i yakalandı.