Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a: "BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli"
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti. Bin Zayid, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde ortak çalışmalarda yeni müreffeh bir dönemin inşasının başlangıcı olması dileğini ifade etti.
14.02.2022 23:41
- Son Güncelleme: 15.02.2022 00:16
YENİ, MÜREFFEH BİR DÖNEM...
Habere göre Bin Zayid, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bu önemli ziyaretin iş birliğini güçlendirme ve ortak çalışmalarda yeni müreffeh bir dönemin inşasının başlangıcı olması dileğini ifade etti.
Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin sergilediği dostça duruş için teşekkür eden Bin Zayid, Kasım 2021'de Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaların iki ülke arasındaki büyük ekonomik ve ticari ortaklığın temelini oluşturduğunu belirtti.