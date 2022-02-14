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Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a: "BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli"

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti. Bin Zayid, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde ortak çalışmalarda yeni müreffeh bir dönemin inşasının başlangıcı olması dileğini ifade etti.

14.02.2022 23:41 - Son Güncelleme: 15.02.2022 00:16
Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a: BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Erdoğan ile Bin Zayid'in başkent Abu Dabi'deki El-Vatan Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

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Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a: BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli

Görüşmede ikili iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarılan haberde, bölgede güvenlik, barış ve istikrarı artırmaya yönelik çabalar ile barışçıl çözümlerin desteklenmesine ilişkin mutabakata vurgu yapıldı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a: BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli

YENİ, MÜREFFEH BİR DÖNEM...
Habere göre Bin Zayid, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bu önemli ziyaretin iş birliğini güçlendirme ve ortak çalışmalarda yeni müreffeh bir dönemin inşasının başlangıcı olması dileğini ifade etti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a: BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli

Veliaht Prens Bin Zayid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın selamlarını iletirken, Türkiye ve halkına istikrar ve büyüme temennisinde bulundu.

Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a: BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli

Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin sergilediği dostça duruş için teşekkür eden Bin Zayid, Kasım 2021'de Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaların iki ülke arasındaki büyük ekonomik ve ticari ortaklığın temelini oluşturduğunu belirtti.

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