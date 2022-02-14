Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a: "BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli"

YENİ, MÜREFFEH BİR DÖNEM...

Habere göre Bin Zayid, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bu önemli ziyaretin iş birliğini güçlendirme ve ortak çalışmalarda yeni müreffeh bir dönemin inşasının başlangıcı olması dileğini ifade etti.