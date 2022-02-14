Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.02.2022 21:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2022 21:25
    ABONE OL

    Son dakika: 14 Şubat 2022 koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı güncel tabloyu açıkladı

    Sağlık Bakanlığı 14 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir" dedi.

    13 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        8 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            5 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            4 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
                Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı
                Haberler Güncel Son dakika: 14 Şubat 2022 koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı güncel tabloyu açıkladı
                    SON DAKİKA