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    • Güncel
    • 14.02.2022 17:56
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    • 14.02.2022 17:56
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    Son dakika: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya darbe! 15 kişi paketlendi

    Son dakika haberi... Emniyet güçlerinin Türkiye genelinde terör örgütlerine ve teröristlere yönelik operasyonları sürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Şırnak'ta PKK/KCK şüphelileri yapılan baskınla paketlendiler.

    DHA
    Terör örgütü PKK/KCK’ya darbe!

    Son dakika haberi...Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

    Valilikten yapılan açıklaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    Operasyonda, örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya darbe! 15 kişi paketlendi
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