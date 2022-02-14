14 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kazandıran numaralar…

Şans oyunlarını kazırmayan vatandaşlar Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırır oldu. 14 Şubat Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekiliş için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Peki 14 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar kazandıran numaraların hangileri olduğunu Sayısal Loto çekilişinde bu akşam talihli olup olmayacaklarını merak ediyor. İşte tüm detaylar…
14 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çekiliş saat 21:30'da gerçekleşti ve sonuçlar haberimizde yer alıyor.
43, 23, 37, 45, 25, 67 joker: 87
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.