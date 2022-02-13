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    • 13.02.2022 17:29
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    Niğde, Van, Kars, Bartın'da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2022 Pazartesi okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika...

    Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Niğde, Van, Kars, Bartın'da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2022 Pazartesi okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika...

    takvim.com.tr
    Niğde, Van, Kars, Bartın’da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2022 Pazartesi okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika...

    Ülkemizin birçok bölgesinde kar yağışları devam ederken soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk havanın olumsuz etkilediği alanların başında eğitim hayatı geliyor. Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer edindi. Peki, Niğde, Van, Kars, Bartın'da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2022 Pazartesi okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika...

    HANGİ İLLERDE OKULLAR KAR TATİLİ VAR? 14 ŞUBAT PAZARTESİ TATİL OLAN İL VE İLÇELER LİSTESİ

    14 Şubat 2022 Pazartesi günü için henüz herhangi bir ilde okullar tatil edilmedi. Valiliklerden son dakika bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yer verilecektir.

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalcağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        UYARILAR
        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Niğde, Van, Kars, Bartın'da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2022 Pazartesi okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika...
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