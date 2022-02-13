Niğde, Van, Kars, Bartın’da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2022 Pazartesi okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.