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    • Güncel
    • 13.02.2022 20:17
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    • 13.02.2022 20:35
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    Elektrik faturalarında düşüş gelecek mi? AK Parti'den elektrik faturalarıyla ilgili sevindiren açıklama geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı'nın ardından elektrik faturalarındaki 150 kilovat sınırının 210 kilovata çıktığı müjdesini duyurmuştu. Haberin ardından AK Parti'den bir açıklama daha geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş elektrik faturalarıyla ilgili yeni çalışmaların gündemde olduğunu ifade etti.

    AK Parti’den elektrik faturası açıklaması

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı'nın ardından elektrik faturalarındaki 150 kilovat sınırının 210 kilovata çıktığı müjdesini duyurmuştu.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında elektrik faturaları ile ilgili yeni bir düzenleme olabileceğinin sinyalini verdi.

    İndirimli tarifenin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını anımsatan Kurtulmuş, "Belki tekrar olabilir. Ortalama bir evin 250 kilovat kullandığı tahmin ediliyor ayda. Bir taraftan zaruri olarak ortaya çıkan fiyatın, vatandaşın üzerine ne büyük bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bir taraftan da bu baskının nasıl ortadan kaldırılacağıyla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

        YÜZDE 25'İNİ DEVLET ÖDEDİ
        "Elektrik faturaları meselesinde şunu görmek lazım. Elektrik faturaları bir günde 'Hadi bakalım elektrik faturalarını arttıralım' denildiği için bu noktaya gelmedi." diyen Kurtulmuş, "2021 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesinden milletin, yani bizlerin harcadığımız doğal gaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik enerjisinin yüzde 25'ini devlet ödedi." ifadelerini kullandı.

        Bu olağanüstü yüksek bir destek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz yıl verilen destek 100 milyar TL civarında bir destektir." diye konuştu.

        Numan Kurtulmuş, 2020 ve 2021'de üretimde, özellikle enerjide, pandemi dolayısıyla çok yüksek fiyatların ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:



        "Dünya ekonomisinde döviz üzerinden artışlara rağmen reel olarak baktığınızda Türkiye'de 2021 yılı içerisinde özellikle doğal gazdaki fiyatlar eksi olarak vatandaşa yansıtılmıştır. Ama buna rağmen çok büyük bir fatura. Bunun farkındayız. Bunu asla mazeret olarak söylemiyoruz ama sanki bu gelişme yokmuş da durduk yerde Enerji Piyasası Kurulu ya da Enerji Bakanlığı, enerji fiyatlarında olağanüstü yüksek artışlar yapmış gibi düşünmek hakkaniyete uygun bir şey değildir.

            ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÜŞÜŞ GELECEK Mİ?
            Yeni bir düzenlemenin olabileceği sinyalini veren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

            "Bunun vatandaşlarımızı ne kadar derinden sarstığını görüyoruz. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için KDV'nin indirilmesi, diğer konular, belki Enerji Bakanlığındadır. 150 kilovattı, sonra Cumhurbaşkanımız onu 210 kilovata çıkarttı. Belki tekrar olabilir. "

            VATANDAŞIN YAŞADIKLARINI BİLİYORUZ
            Ortalama bir evin ayda 250 kilovat kullandığını ifade eden Kurtulmuş, "Bir taraftan zaruri olarak ortaya çıkan fiyatın, vatandaşın üzerine ne büyük bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bir taraftan da bu baskının nasıl ortadan kaldırılacağıyla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

            VATANDAŞ VE ÜRETİCİ KORUNUYOR
            Bütün sektörlerde hangi sıkıntılar varsa bunları takip ettiklerini aktaran Kurtulmuş, "Bunu söyleyince kızıyorlar ama çok açık söylüyorum; 'Türkiye'deki bu gelişmeleri muhalefet partileri görüyor da iktidar partisi görmüyor ya da Hükümet görmüyor' gibi bir algı haksız bir algıdır. Özellikle son dönemde ardı ardına açıklanan bu paketlerin hepsi bir istikamette yürüyorsunuz ve o istikameti korumaya, vatandaşımızı ve üreticilerimizi korumaya dönük olarak alınan tedbirlerdir. Hepsinin bir amacı vardır. Hiçbirisi tesadüfi değildir. İnşallah bu zor dönemleri aşacağız. Vatandaşımızın bu hayat pahalılığının, enflasyonun altında ezilmesini de önleyecek adımlar atılacak." açıklamasında bulundu.
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            AK Parti’den elektrik faturası açıklaması
            Haberler Güncel Elektrik faturalarında düşüş gelecek mi? AK Parti'den elektrik faturalarıyla ilgili sevindiren açıklama geldi
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