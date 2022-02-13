Elektrik faturalarında düşüş gelecek mi? AK Parti'den elektrik faturalarıyla ilgili sevindiren açıklama geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı'nın ardından elektrik faturalarındaki 150 kilovat sınırının 210 kilovata çıktığı müjdesini duyurmuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında elektrik faturaları ile ilgili yeni bir düzenleme olabileceğinin sinyalini verdi.
İndirimli tarifenin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını anımsatan Kurtulmuş, "Belki tekrar olabilir. Ortalama bir evin 250 kilovat kullandığı tahmin ediliyor ayda. Bir taraftan zaruri olarak ortaya çıkan fiyatın, vatandaşın üzerine ne büyük bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bir taraftan da bu baskının nasıl ortadan kaldırılacağıyla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz." dedi.