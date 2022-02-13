Elektrik faturalarında düşüş gelecek mi? AK Parti'den elektrik faturalarıyla ilgili sevindiren açıklama geldi

Bu olağanüstü yüksek bir destek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz yıl verilen destek 100 milyar TL civarında bir destektir." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, 2020 ve 2021'de üretimde, özellikle enerjide, pandemi dolayısıyla çok yüksek fiyatların ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu: