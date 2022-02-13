13 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı! Kazandıran numaralar hangileri oldu?

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırmalar hız kazandı ve şans oyunularını sevenler kuponlarını oynayıp yatırdıktan sonra büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Süper Loto'da bugün kazandıran numaraların hangileri olduğu merak ediliyor ve MPİ canlı yayınları yakından takip ediliyor. Peki 13 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?
13 ŞUBAT PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto bugün saat 21:30'da çekildi. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin sona ermesinden sonra bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinden yapılabilecek. Ayrıca haberimizde talihli numaralar yer alıyor.
İşte talihli numaralar:
14, 19, 38, 47, 52, 53
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!