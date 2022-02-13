15 Şubat Dünya Saplar Günü olarak mı kutlanıyor? 15 Şubat Salı yarın ne günü 2022? Dünya Saplar Günü ne zaman, yarın mı?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde bekar ve yalnız olanlar Saplar Günü hakkında araştırmalara başladı. Bugün kutlanacak Sevgililer Günü, çeşitli etkinlikler ve mesajlarla gündemdeyken sevgilisi ve eşi olmayanlar, saplar günü ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Peki, Dünya Saplar Günü ne zaman, bugün mü? 15 Şubat Dünya Saplar Günü olarak mı kutlanıyor? 15 Şubat Salı ne günü 2022? İşte detaylar...
DÜNYA SAPLAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Saplar gününün nasıl ortaya çıktığı konusunda Cem Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yapacağıyla ilgili soruya, 'Ben Sevgililer Günü'nü 13 Şubat'ta kutlayacağım. 13 Şubat Dünya Saplar Günü.' diye cevap vermişti. Bu şakayla birlikte 13 Şubat Dünya Saplar Günü olarak geçiyor.
DÜNYA SAPLAR GÜNÜ NE DEMEK, GERÇEKTE VAR MI?
Dünya Saplar Günü diye bir gün yok, Dünya Bekarlar Günü var oda 11 Kasım'da kutlanıyor.