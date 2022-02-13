Sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye, flörte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları-sözleri! Erkeğe kadına romantik, uzun, kısa öz, duygusal Sevgililer Günü mesajları!

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2022



Bugün 14 Şubat sevgililer günü! Hediyem hazır ama üzerine resimli kısa ve anlamlı 14 Şubat sözleri yazmak istiyorum ya da sevgilimi en güzel resimli 14 şubat mesajları ile uyandırmak istiyorum mu diyorsunuz! En güzel Sevgililer günü sözlerini, şiirlerini ve 14 şubat resimli mesajlarını derledik.

-Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

-Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.