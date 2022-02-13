Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.02.2022 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2022 16:27
    ABONE OL

    Sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye, flörte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları-sözleri! Erkeğe kadına romantik, uzun, kısa öz, duygusal Sevgililer Günü mesajları!

    14 Şubat Sevgililer Günü mesajları hakkında aramalar hız kazandı. Aşkın günü olmaz derler fakat bu aşk dolu romantik günü diğer günlerden özel kılmak için sizlere en hoş 14 Şubat sözlerini ve mesajlarını hazırladık. Aşkınızı daha da etkileyici kılmak için Sevgililer Günü mesajıyla gönlünü bir kez daha kazanabilirsiniz. Sevgililer Günü 14 Şubat 1800 yıllarında Amerika'lı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasıyla başlamıştı. İşte sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye, flörte gönderebileceğiniz 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları-sözleri!

    takvim.com.tr
    Sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye, flörte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları-sözleri!

    Heyecanla beklenen 14 Şubat Sevgililer Günü yarın kutlanacak. Her yıl dünya genelinde kutlanan Sevgililer Günü için hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. Bu özel günde sevdiklerinize göndereceğiniz en özel ve anlamlı Sevgililer Günü mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye, flörte gönderebileceğiniz 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları-sözleri!

    14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2022

    Bugün 14 Şubat sevgililer günü! Hediyem hazır ama üzerine resimli kısa ve anlamlı 14 Şubat sözleri yazmak istiyorum ya da sevgilimi en güzel resimli 14 şubat mesajları ile uyandırmak istiyorum mu diyorsunuz! En güzel Sevgililer günü sözlerini, şiirlerini ve 14 şubat resimli mesajlarını derledik.

    -Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

    -Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

    -Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı buı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.

    -Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer Günün kutlu olsun!

    -Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.
    -Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

    -Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

        -Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

        Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.

        -Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!

        Bana cenneti anımsatan gülüşünü bir ömür görmek istiyorum.

        Ben bir serçe, karın tokluğuna aşık oldum sana. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

        Can yoladaşım, hayat arkadaşım, sırdaşım, tek dayanağım, gönüldaşım. Birlikte nice sevgililer gününe. Seni çok seviyorum

        Sana layık olmak için hayatım boyunca çalışacağıma, sana tüm mutlulukları yaşatacağıma söz veriyorum. İyi ki canımsın, bitanemsin. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

        Gökyüzü bir parça kağıt , balıklar ise vidik kalem, deniz bir şişe mürekkep olsa sana olan aşkımı anlatmaya yetmez. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

        Her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu en değerli en iyi hazinemsin.

        KOMİK SÖZLER!

        Sevgililer günü hediyeme sevgili bulmam lazım.

        Sevgililer günü iptal oldu! Şaka şaka yine yalnızım da!

        Sevgililer günü gelse de, üzerine bir bardak soğuk su içsek.

        14 Şubat kuyumcuları kalkındırma ve zenginleştirme günü kutlu olsun.

        Kasım'da aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat ayında kutlanıyor.

        14 Şubat Sevgililer Günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.

        Sevgililer günü varda yalnızlar günü niye yok? Biz daha kalabalığız bence.


        SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

        Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırlırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı. Bu özel günde Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi ve ardından kafalarının üzerlerine koydukları kurban derisi ile Roma sokaklarında koşturarak gördükleri herkese dokunurlardı.

        Bu esnada genç kızlar gönüllü olarak ileri atılırlar ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çalışırlardı. O dönemde bu dokunuşların doğurganlıktaki bereketi arttırdığına inanılırdı. Bu bayramın arifesinde yani 14 Şubat'ta ise genç kız ve erkeklerin isimleri kuraya yazılır ve bayram süresince çift olamaları sağlanırdı. 469 yılında Papa Roma bu ritüeli yasaklayarak yalnızca kura çekilişine izin verdi. Bu çekilişte de kız isimleri yerine yalnızca aziz isimlerinin yazılmasına izin verdi. Bunun sebebi de uygulamanın Hristiyanlık inancıyla uyuşmamasıydı. Bazı ülkelerde St. Valentine Day (Aziz Valentine Günü) olarak anılan Sevgililer Günü ile ilgili tarihsel süreçte kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Sevgililer Günü için bir efsane olabileceği düşünenler debulunmaktadır.

        Katolik Ansiklopedisi'nde Aziz Valentine ismi geçsede 14 Şubat tarihine kayıtlı olan Aziz Valentine sayısı üç tane olduğu için hangisinde kaynaklandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Farklı tarihi dökümanlarda da bu özel günden bahsedilmemektedir. Fakat 14 Şubat günü 496 yılında Papa Gelasius tarafından Valentine onuruna kutlama günü olarak ilan edilmiştir. 1969 yılına kadar kilise takviminde bulunan 14 Şubatkutlamaları bu tarihte kilise takviminden çıkarılmıştır. Sevgililer Günü ile 14 Şubat bağlantısı ilk olarak 14. yy. da kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler. Aziz Valentine ile Sevgililer Günü ilişkisinin 14. yy.da ortaya çıktığı düşünülmektedir.

            İLK SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ

            Modern anlamda ki Sevgililer Günü 14 Şubat 1800 yıllarında Amerika'lı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasıyla başladı ve bu Sevgililer Günü hediyesinin yollanması pek çok insana yayılarak toplumsal bir olay haline geldi. Bunun sonucunda Sevgililer Günü gittikçe ticarileşerek Sevgililer Günüticari getirisi fazla olan günlerden biri olarak yerleşti.

            SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ŞİİR

            Sevgi, el ele tutuşmaktır,
            Sevgi, göz göze bakışmaktır.
            Sevgi, bir kelebek,
            Sevgi, bazen de bir çiçek.
            Sevgi, hırlaşmak değil paylaşmak,
            Sevgi, kavga değil aşkla yaklaşmak.
            Sevgi, yürekte duyulan kıpırtı,
            Sevgi, gözde görülen pırıltı.
            Sevgi, yuva sıcağı,
            Sevgi, ana kucaşı.
            Sevgi, esirgemek, kollamak,
            Sevgi, bir yetim saçı okşamak.
            Sevgi, goncadır, gül olup açılan,
            Sevgi, şekerdir, dillerden saçılan.
            Sevgi, çevredir, yeşildir daldır,
            Sevgi, sohbettir, muhabbettir baldır.
            Sevgi, gönlü hoş tutan hece,
            Sevgi, aydınlık, pırıl pırıl gece.
            Sevgi, var ile yok arası,
            Sevgi, iki kaşın arası.
            Sevgi, nimet, aş ekmek,
            Sevgi, bir türkü, bir gayde çekmek.
            Sevgi, var olmak, var olanı bilmek,
            Sevgi, haddini bilmek, kendine gelmek.
            Sevgi, kul olmak, kulluk etmek,
            Sevgi, Yaradan'a şükretmek.
            Sevgililer Günü, bizim için hergün.

            Sen sevdiğimsin her anımda aklımda olansın
            En değerli varlığımsın en başta aşkımsın
            Varlığımın sebebisin
            Gülüşlerin bana yeter gülüm
            İkazsızca seviyorum diye biliyorum işte
            Leyla'yı andırdın bana mecnun misaliyim
            Ey deli yüreğimin dermanı, devası
            Resimlerin ağlatıyor aşkını ben de

            Güller sıralandı aralarında ki tek güzel sensin
            Üstüne aşkım yazılı
            Ne güzelsin sen
            Üzülme sevdiğimsin sevgilim sevgililer günün kutlu ve benimle olsun…
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Didem Arslan Yılmaz’a şok! Cezası belli oldu
            Haberler Güncel Sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye, flörte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları-sözleri! Erkeğe kadına romantik, uzun, kısa öz, duygusal Sevgililer Günü mesajları!
                SON DAKİKA