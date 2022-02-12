Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.02.2022 08:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2022 08:14
    ABONE OL

    Son dakika: İzmir'de İHA destekli göçmen operasyonu: 226 göçmen ile 10 insan kaçakçısı yakalandı

    Son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde, bir tekneye insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, 197 göçmen ile 10 insan kaçakçısı yakalandı. Organizatörler tespit ediklerini anlayınca tekneye gelen 29 göçmeni beklemeden hareket ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerince yakalanan 29 göçmen ile birlikte yakalanan göçmen sayısı 226'ya yükseldi.

    İHA destekli operasyon! Sayı yükseliyor

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir sahil hattından deniz yoluyla göçmenlerin yurt dışına kaçırılmasını organize eden suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Foça ilçesinden çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağının bilgisini aldı.



    Bunun üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, İHA destekli operasyonun düğmesine basıldı. Harekete geçen ekipler, Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekneyi insansız hava aracıyla tespit etti.



    FARK EDİLİNCE TEKNEYE GELEN GÖÇMENLERİ BEKLEMEDEN HAREKET ETTİLER
    Organizatörler tespit edildiklerini anlayınca, tekneye geldikleri öğrenilen 29 göçmeni beklemeden hareket ettikleri öğrenildi. Foça ilçesi yakınlarında jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 29 göçmen daha yakalandı. Toplamda yakalanan göçmen sayısının 226 olduğu bildirildi.
    Öte yandan,10 organizatör ile 226 göçmenin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD: Rusya Ukrayna’yı o tarihte işgal edebilir
    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de İHA destekli göçmen operasyonu: 226 göçmen ile 10 insan kaçakçısı yakalandı
        SON DAKİKA