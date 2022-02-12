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    • 12.02.2022 11:38
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    • 12.02.2022 11:52
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    CHP'li Kadıköy Meclis Üyesi İrfan Gümrah'tan skandal sözler: Osmanlı'nın kör bakışını bırakalım medeni ülkelerde eşcinsel evlilikler var

    CHP toplumun ahlakını ve aile yapısını hedef alan eşcinsel sapkınlığa açık desteğini sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunarak eşcinsel evliliğin önünü açma girişiminin ardından şimdi de CHP'li Kadıköy Meclis Üyesi İrfan Gümrah "Bugün medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine izin veriliyor. Dünyaya Osmanlı'nın eski kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekiyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’li Kadıköy Meclis Üyesinden skandal sözler

    Cumhuriyet Halk Partisi toplumun ahlakını ve aile yapısını hedef alan eşcinsel sapkınlığa açık desteğini sürdürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'e giden süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekişme yaşarken bir yandan da seçim vaatlerine LGBT'yi de ekledi.

    CHP'li Kadıköy Meclis Üyesinden skandal sözler

    Seçim vaatlerini billboard'lara taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu, açıktan "LGBT" demeden "cinsel yönelim"in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağı ifadesine yer verdi.



    "CİNSEL YÖNELİM DEZAVANTAJ OLMAKTAN ÇIKACAK" VAADİ
    Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı pankartlarda "Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" ifadeleri dikkat çekti.

    Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "Eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacak" sorularını akıllara getirirken bir yandan da büyük tepki çekti.



    CHP'Lİ KADIKÖY MECLİSİNDE SKANDAL SÖZLER
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunarak eşcinsel evliliğin önünü açma girişiminin ardından şimdi de CHP'li Kadıköy Meclis Üyesi İrfan Gümrah "Bugün medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine izin veriliyor. Dünyaya Osmanlı'nın eski kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekiyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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    Haberler Güncel CHP'li Kadıköy Meclis Üyesi İrfan Gümrah'tan skandal sözler: Osmanlı'nın kör bakışını bırakalım medeni ülkelerde eşcinsel evlilikler var
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