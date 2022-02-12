CHP'li Kadıköy Meclis Üyesi İrfan Gümrah'tan skandal sözler: Osmanlı'nın kör bakışını bırakalım medeni ülkelerde eşcinsel evlilikler var

Cumhuriyet Halk Partisi toplumun ahlakını ve aile yapısını hedef alan eşcinsel sapkınlığa açık desteğini sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'e giden süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekişme yaşarken bir yandan da seçim vaatlerine LGBT'yi de ekledi.

CHP'li Kadıköy Meclis Üyesinden skandal sözler

Seçim vaatlerini billboard'lara taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu, açıktan "LGBT" demeden "cinsel yönelim"in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağı ifadesine yer verdi.







"CİNSEL YÖNELİM DEZAVANTAJ OLMAKTAN ÇIKACAK" VAADİ

Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı pankartlarda "Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" ifadeleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "Eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacak" sorularını akıllara getirirken bir yandan da büyük tepki çekti.







CHP'Lİ KADIKÖY MECLİSİNDE SKANDAL SÖZLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunarak eşcinsel evliliğin önünü açma girişiminin ardından şimdi de CHP'li Kadıköy Meclis Üyesi İrfan Gümrah "Bugün medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine izin veriliyor. Dünyaya Osmanlı'nın eski kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekiyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.