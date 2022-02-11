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    • 11.02.2022 19:51
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 11 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 85 bin 758 oldu.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 85 bin 758 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,72 oldu.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 845 bin 934 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turkovac, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." ifadelerine yer verdi.

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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