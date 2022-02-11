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    • Güncel
    • 11.02.2022 17:37
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    • 11.02.2022 17:49
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı için hatırlatma dozu çağrısı: "Zaman kaybetmeyin"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi bir telefon etmeye değmez mi?" açıklamasını yaptı.

    Bakan Koca’dan hatırlatma dozu çağrısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs aşısı ile ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.



    Hatırlatma dozunu yaptırmayanlara 'vakit kaybetmeyin' çağrısında bulunan Bakan Koca, "Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi bir telefon etmeye değmez mi?" ifadelerini kullandı.



    İşte Bakan Koca'nın yaptığı o paylaşım;


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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı için hatırlatma dozu çağrısı: "Zaman kaybetmeyin"
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