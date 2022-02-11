Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı için hatırlatma dozu çağrısı: "Zaman kaybetmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs aşısı ile ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Hatırlatma dozunu yaptırmayanlara 'vakit kaybetmeyin' çağrısında bulunan Bakan Koca, "Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi bir telefon etmeye değmez mi?" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Koca'nın yaptığı o paylaşım;
Sevdiklerimizden POZİTİF TEST HABERİ almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2022