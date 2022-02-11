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    • Güncel
    • 11.02.2022 12:29
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    • 11.02.2022 12:42
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'uzaktan sağlık hizmeti'nin detaylarını açıkladı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'uzaktan sağlık hizmeti'nin altyapısının ve kapsamının yer aldığı detayları açıkladı. İşte uzaktan sağlık hizmetinin detayları...

    Uzaktan sağlık hizmetinin detayları...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'uzaktan sağlık hizmeti'yle ilgili detayları aktardı.

    Bakan Koca'nın paylaşımları şu şekilde:

    UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ ALTYAPISI
    Hizmetlerin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı kullanılacak. Tüm standartlar Bakanlıkça belirlenecek.

    UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAPSAM
    Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek.

    Takip için bazı klinik parametreler değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmet verilebilecek. Riski olan veya ileri yaştaki kişilerin çok yönlü takibi yapılabilecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'uzaktan sağlık hizmeti'nin detaylarını açıkladı
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