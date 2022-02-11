SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'uzaktan sağlık hizmeti'nin detaylarını açıkladı

Takip için bazı klinik parametreler değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmet verilebilecek. Riski olan veya ileri yaştaki kişilerin çok yönlü takibi yapılabilecek.

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