FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Necmeddin Ulusal Ankara'da yakalandı

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ tarafından 'örgüt içerisinde teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede' şeklinde kodlanan Ulusal, dün akşam saatlerinde saklandığı kayıtsız adreste yakalandı.