Son dakika: Omicron hakkında şok detay! Kronik rahatsızlıkları olanlar dikkat!

Tabii yekün olarak sayı çok arttığında hastane ihtiyacı ve yoğun bakım ihtiyacı da buna paralel olarak artmakta. Şuan için sağlık sistemimiz yeterli ölçüde buna destek verebilmekte ve bakabilmekte. Ancak korunma önlemlerinin gerekliliği göz ardı edilmemeli. Hastanelere, yoğun bakımlar ihtiyaç duyulmaması için kişisel önlemler önem arz ediyor" diye konuştu.