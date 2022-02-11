AK Parti açıkladı: Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası'na ilişkin teklif bu ay Meclise sunulacak! Seçim barajı düşüyor mu?

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati, çalışmaları uzun zamandır devam eden Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ifade etti. Son düzenlemeler üzerinde çalışıldığını dile getiren Yazıcı, "Genel gerekçe ve madde gerekçeler üzerinde çalışıyoruz. Sanırım bir aksilik olmazda bu ay içerisinde Meclise teklif olarak sunumu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Yazıcı, seçim barajının daha önce üzerinde uzlaşma sağlandığı gibi olacağına işaret ederek "Hem Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız kamuoyu ile paylaştı hem de Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı Sayın Bahçeli tarafından paylaşıldı. O oranda teklif gelecek ama Meclis ne yapar? Nihai kararda takdir Meclis Komisyonu ve Meclisindir. Herhalde belirlendiği şekilde çıkar." değerlendirmesinde bulundu.
"ŞIK OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceğine ilişkin açıklamasına da değinen Yazıcı, Mecliste ikinci büyük partinin lideri olarak Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğunun fazla olduğu söyledi. Yazıcı, kamuoyu ile paylaşılan yönlendirmeye müsait söylemlerin makul, mantıklı ve etik değerlere uygun düşmesi gerektiğinin altını çizdi. Kamuoyundaki beklentinin bu yönde olduğuna işaret eden Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun saat 22.00'yi belirleyerek yaptığı açıklamaların hepsinin sorunlu olduğunu savundu.
Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun ilk ıslak imzalı evrak olarak paylaştığı belgenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yalanlandığını belirterek şöyle devam etti: