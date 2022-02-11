AK Parti açıkladı: Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası'na ilişkin teklif bu ay Meclise sunulacak! Seçim barajı düşüyor mu?

"Herkes bunu gördü. Sonrasında bir mekandan görüntü verdi. Mekanın ev olmadığı, bir otel odası olduğu görüldü. Son yaptığı elektrik açıklaması. Elbette partilerimiz, vatandaşlarımız ülkede kendilerini ilgilendiren konulara ilişkin eleştiri, öneri haklarını çok sert biçimde tahkir etmeden de kullanabilirler. Buna hiç kimsenin diyeceği yok ama 'Ben, bana gelen faturayı ödemeyeceğim.' demek ve bunu deklare etmek suretiyle bir tavır göstermek en azından yakışık alan bir tutum olmadığı kanısındayım. Liderlerin yaptığı uygulama, önerdikleri hususların örnek alınabilecek durumda olması lazım. Bir taraftan böyle söylüyor, bir taraftan 'Ben kimseyi davet etmedim.' sözleriyle ifade ediyor. Bu düpedüz bir çağrıdır, 'Ben böyle yapıyorum, siz de böyle yapın.' anlamına gelecek bir eylem biçimidir. Bunu da doğrusu yakıştıramıyorum. Şık olduğunu söylemek mümkün değil."

"İNŞALLAH MİLLETE FAYDALI KONULARDA BİR MUTABAKAT SAĞLARLAR"

Türkiye'de enflasyonist baskılar ve elektrik faturası gibi insanların sorunları ile meşgul olduklarını vurgulayan Yazıcı, 2023 seçimine kadar bunlarla meşgul olacaklarını belirtti. Yazıcı, muhalefetin sürekli bir toplantı gündeminde olduğunu ve bu toplantılarda bir ürün ortaya çıkaramadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Siyaseti takip edenlerin, 'Toplantıda şu çıktı.' diyebilmeleri, bir değer ortaya koyabilmeleri gerekir. Olgu ortaya çıkması gerekir. İnşallah millete faydalı konularda bir mutabakat sağlarlar. Bunu kamuoyu ile paylaşırlar. Onların bir siyasi tarzı, bizim bir siyasi pratiğimiz var. Bizim siyasetimizin temelinde millet var. Siyasetimizi planlarken milletin değerlerini, isteklerini, arzu ve taleplerini dikkate almak suretiyle imkanlar ölçüsünde planlıyor ve icra ediyoruz."

Yazıcı, bütün siyasi partilerin ülkenin gelişimi için ortak bir değer sergileyecek duruma gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hayati Yazıcı, Rize'deki programı kapsamında Ziraat Botanik Bahçesi'nde organize edilen toplantıda, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.