SON DAKİKA! Diyarbakır'da Eren-Kış 22 Operasyonu! 1280 personel katılıyor

Ayrıca, EREN KIŞ-22 operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından, operasyon birliklerinde yerinde denetleme ve incelemelerde bulunuldu, komandolara moral verildi.

EREN OPERASYONLARININ BİLANÇOSU

İçişleri Bakanlığını koordinesinde; 07 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan EREN-KIŞ operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam; 20 terörist (19 ölü, 1 sağ,) etkisiz hale getirildi, 350 sığınak/depo/barınak imha edildi.