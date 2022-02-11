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    • Güncel
    • 11.02.2022 13:47
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    • 11.02.2022 13:53
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    SON DAKİKA! Diyarbakır'da Eren-Kış 22 Operasyonu! 1280 personel katılıyor

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1280 personelin katılımıyla Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe operasyonun başlatıldığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Diyarbakır’da 1280 personelle dev operasyon!

    Diyarbakır'da "Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe" Operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1280 personel (82 operasyonel tim) görev alıyor.

    Ayrıca, EREN KIŞ-22 operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından, operasyon birliklerinde yerinde denetleme ve incelemelerde bulunuldu, komandolara moral verildi.

    EREN OPERASYONLARININ BİLANÇOSU
    İçişleri Bakanlığını koordinesinde; 07 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan EREN-KIŞ operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam; 20 terörist (19 ölü, 1 sağ,) etkisiz hale getirildi, 350 sığınak/depo/barınak imha edildi.

    Operasyonlarda 114 silah, [2 14,7 mm uçaksavar, 14 füze, 6 roketatar, 1 havan, 2 bombaatar, 6 makineli tüfek, 66 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği], 172 adet el bombası, 60 adet mayın/eyp, 366 adet fünye, 520 tüp, 1.665 kg patlayıcı, 28 dürbün, 27 telsiz, 23.54) mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Diyarbakır'da Eren-Kış 22 Operasyonu! 1280 personel katılıyor
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