SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kovid-19'u yendi: Evindeki istirahati sona erdi! Çamlıca Camii'ne doğru yola çıktı

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs testi , geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı.
Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti.
Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı.
Başkan Erdoğan'ın koronavirüs testi , geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı.
Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti.
Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı.
Erdoğan cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.