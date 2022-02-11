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    • 11.02.2022 13:51
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kovid-19'u yendi: Evindeki istirahati sona erdi! Çamlıca Camii'ne doğru yola çıktı

    Son dakika haberleri... Dün akşam yapılan Kovid-19 testi sonuçları negatif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün çalışmalara başladı. Başkan Erdoğan, cuma namazı için Büyük Çamlıca Camii'ne geçti.

    Erdoğan çalışmalara başladı! Çamlıca Camii’ne geçti

    Başkan Erdoğan'ın koronavirüs testi , geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı.

    Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti.

    Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı.
        Bozkurt şantiyeye döndü
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kovid-19'u yendi: Evindeki istirahati sona erdi! Çamlıca Camii'ne doğru yola çıktı
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