SON DAKİKA! Posta Gazetesi yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti. Dümen'in cenazesinin dün defnedildiği ortaya çıktı. Yıllardır cinsel dertleri dinleyen, çözümlerini de çalıştığı gazetedeki köşesinde yazan Dümen'in bir süredir Koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Ünlü psikiyatrist hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Haydar Dümen öldü mü, yaşıyor mu? Haydar Dümen neden öldü, hastalığı neydi? Haydar Dümen kimdir, kaç yaşındaydı?
HAYDAR DÜMEN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
Psikiyatrist Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesinin ise 10 Şubat'ta defnedildiği ortaya çıktı. Dümen'i yakinen tanıyan Mehmet Coşkundeniz, ''Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın...'' ifadelerini kullandı.
HAYDAR DÜMEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?
Haydar Dümen, 1931 Uşak'ta doğdu. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı.
Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.
Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.
29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir'deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.
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- Cinsel Kültür
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