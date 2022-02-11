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    • 11.02.2022 15:39
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    Koronavirüsü atlatan Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

    Koronavirüsü atlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan, namazın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan " Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum." şeklinde konuştu. Muhalefetin elektrik faturaları üzerinden yaptığı provokatif çıkışlara değinen Erdoğan, "Muhalefetin anlattığı yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Batı'da şu an elektrik fiyatları nerelerde doğalgaz fiyatları nerelerde. Biz vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'ın koronavirüs testi, geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı. Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.

    Erdoğan'ın Cuma namazı ardından yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:

    Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının katkısı elbette oldu. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük. BAE'ye bir seyahatim olacak. Bu süreç içinde de ne yorgunluk, ne bitkinlik gibi bir şey olmadı. Evimde de çalışmalarımı aynı şekilde yürüttüm. İstanbul'da Ankara'yla sürekli irtibatı sürdürdük.

    Cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Duralı Kavşağı'nın ve tünellerinin açılışına buradan katıldım. Muhteşem eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman hocamız bambaşka bir isimdi. Mekanı cennet olsun inşallah. İlk defa Zonguldakımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz.


    EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU
    Emine Hanım benden bir gün sonra başladı ama henüz eşim atlatamadı. Şu anda da tüm tedbirleri devam ediyor. Rahatsızlığını dua ediyorum ki pazartesi gününe kadar atlatır, çünkü yolculuğa beraber çıkmamız gerekiyor. O beni bırakmaz.

        KARANTİNA SÜRECİNDE TEMASLAR
        Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk, Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz.

        MUHALEFETİN YAYGARASI
        Muhalefetin anlattığı yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Batı'da şu an elektrik fiyatları nerelerde doğalgaz fiyatları nerelerde. Biz vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz.


        GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
        Her şeyden önce dün akşam özel kalemden bizi arayan, bize mesajlarını gönderen 400'e yakın mesaj vardı. Onları şöyle bir gözden geçirdim büyük ihtimal hepsine döneceğim. Dünya liderleri de aynı şekilde. Bu tabi aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun göstergesi.

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