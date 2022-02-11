Koronavirüsü atlatan Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs testi, geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı. Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.
Erdoğan'ın Cuma namazı ardından yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:
Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının katkısı elbette oldu. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük. BAE'ye bir seyahatim olacak. Bu süreç içinde de ne yorgunluk, ne bitkinlik gibi bir şey olmadı. Evimde de çalışmalarımı aynı şekilde yürüttüm. İstanbul'da Ankara'yla sürekli irtibatı sürdürdük.
Cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Duralı Kavşağı'nın ve tünellerinin açılışına buradan katıldım. Muhteşem eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman hocamız bambaşka bir isimdi. Mekanı cennet olsun inşallah. İlk defa Zonguldakımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz.
EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU
Emine Hanım benden bir gün sonra başladı ama henüz eşim atlatamadı. Şu anda da tüm tedbirleri devam ediyor. Rahatsızlığını dua ediyorum ki pazartesi gününe kadar atlatır, çünkü yolculuğa beraber çıkmamız gerekiyor. O beni bırakmaz.