Koronavirüsü atlatan Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

KARANTİNA SÜRECİNDE TEMASLAR

Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk, Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz.

MUHALEFETİN YAYGARASI

Muhalefetin anlattığı yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Batı'da şu an elektrik fiyatları nerelerde doğalgaz fiyatları nerelerde. Biz vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz.