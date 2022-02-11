Haydar Dümen'in çocukları var mı? Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Psikiyatrist Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybetti. Cenazesinin ise 10 Şubat'ta defnedildiği ortaya çıktı. Dümen'i yakinen tanıyan Mehmet Coşkundeniz, ''Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik." açıklamalarında bulundu. Bu gelişmelerin ardından Haydar Dümen'in yakın çevresi ve ailesi hakkında detaylar merak edildi. Peki, Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kimdir, kaç yaşında, nereli? Haydar Dümen'in çocukları var mı? İşte detaylar!
GÜL DÜMEN KİMDİR?
Bilgi Üniversitesinden televizyon gazetecilik bölümü ile, psikolojik dalından olmak üzere, 2 diploması vardır. Halen klinik psikolojisi üzerine master'ını tamamlamak üzeredir.
1993 Yılında Dr. Haydar Dümen'le evlendi. 22 yıldır Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı olan eşi Dr. Haydar Dümen'in yanında, hem muayenehanesine gelen hastaları kabulde, hem de eşinin yazı hayatında, kitaplarının hazırlanmasında, konferanslarında ve televizyon programları gibi sosyal ve kültürel alanlarda onunla oldu.
HAYDAR DÜMEN KİMDİR?
Haydar Dümen 1931 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. Türk psikiyatrist, Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur.