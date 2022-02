11 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Bugünün kazandıran numaraları...

Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? Noter huzurunda ve canlı yayınla düzenlenen, kuponlarını oynayarak yatıranların büyük ikramiye için hayaller kurmaya başlayan vatandaşlar On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dolu geri sayıma başladı. Peki bugünün büyük ikramiyesi ne kadar olarak belirlendi? 11 Şubat Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?