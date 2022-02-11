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    • Güncel
    • 11.02.2022 20:09
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    • 11.02.2022 20:09
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    11 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Bugünün kazandıran numaraları...

    Tüm illerden vatandaşlar On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? 11 Şubat Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgular oldu. On Numara çekiliş sonucunu öğrenmek isteyenler akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırmalarına başladı ve büyük ikramiyeyi kazandıran talihli numaraların hangileri olduğunu merak ediyor. Peki sonuçlar duyuruldu mu?

    takvim.com.tr
    11 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? Noter huzurunda ve canlı yayınla düzenlenen, kuponlarını oynayarak yatıranların büyük ikramiye için hayaller kurmaya başlayan vatandaşlar On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dolu geri sayıma başladı. Peki bugünün büyük ikramiyesi ne kadar olarak belirlendi? 11 Şubat Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    11 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleşti ve sonuçlar haberimizde yer alıyor.

    İşte talihli numaralar:

    40, 21, 4, 68, 62, 43, 10, 47, 27, 61, 48

    58, 44, 28, 13, 15, 56, 17, 39, 6, 8, 32

    MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!

    ON NUMARA NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

    ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

    On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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