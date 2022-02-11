11 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Bugünün kazandıran numaraları...

Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? Noter huzurunda ve canlı yayınla düzenlenen, kuponlarını oynayarak yatıranların büyük ikramiye için hayaller kurmaya başlayan vatandaşlar On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dolu geri sayıma başladı. Peki bugünün büyük ikramiyesi ne kadar olarak belirlendi? 11 Şubat Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
11 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleşti ve sonuçlar haberimizde yer alıyor.
İşte talihli numaralar:
40, 21, 4, 68, 62, 43, 10, 47, 27, 61, 48
58, 44, 28, 13, 15, 56, 17, 39, 6, 8, 32
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.