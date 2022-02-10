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    Bitlis, Gümüşhane, Yozgat'ta okullar tatil mi? 10 Şubat bugün hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar...

    Bitlis, Gümüşhane, Yozgat'ta okullar tatil mi? Valilik açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sıkı takibe alındı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası bazı illerde eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler kar tatili haberleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bitlis, Gümüşhane, Yozgat'ta okullar tatil mi? 10 Şubat bugün hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Bitlis, Gümüşhane, Yozgat’ta okullar tatil mi?

    Bugün okulların tatil olup olmadığı kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki, Bitlis, Gümüşhane, Yozgat'ta okullar tatil mi? 10 Şubat bugün hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar...

    Soğuk hava ve kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi. Kar yağışıya beraber tatil haberleri de peş peşe geldi.

    İşte 10 Şubat okulların tatil olduğu iller...

    NİĞDE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
    Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında 10 Şubat'ta, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

    Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    KONYA VE KARAMAN'DA EĞİTİME ARA
    Konya'nın 24 ilçesinde de kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

    Karaman'da da merkez ve merkeze bağlı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Halk Eğitim Müdürlüğü ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime de ara verilirken, hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları idari izinli sayılacak.

        ÇANKIRI'NIN ÇERKEŞ, ORTA VE YAPRAKLI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
        Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

        Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

        Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

        Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

        SİVAS
        Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, ulaşımda aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin ise 09.30-12.00 ile 13.00-17.00 olarak düzenlendiği belirtildi.

        AFYONKARAHİSAR
        Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve kar sürgünü nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime verilen aranın 10 Şubat Perşembe gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığı bildirildi.

        BAYBURT
        Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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        Haberler Güncel Bitlis, Gümüşhane, Yozgat'ta okullar tatil mi? 10 Şubat bugün hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar...
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