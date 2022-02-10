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    • 10.02.2022 15:53
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    4. doz Biontech aşı randevusu açıldı mı? Kimler 4. doz Biontech aşı randevusu alabilecek? MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?

    3. doz aşısının ardından BioNTech 4. doz aşı randevuları da açıldı. Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenler Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alabilecek. Peki, 4. doz Biontech aşı randevusu açıldı mı? Kimler 4. doz Biontech aşı randevusu alabilecek? MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    4. doz Biontech aşı randevusu açıldı mı? Kimler 4. doz Biontech aşı randevusu alabilecek? MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?

    Son dakika haberleri.... Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor. Peki, 4. doz Biontech aşı randevusu açıldı mı? Kimler 4. doz Biontech aşı randevusu alabilecek? MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?

    4. DOZ AŞIYI KİMLER OLABİLECEK?

    3 doz BioNTech aşısı olanlar için dördüncü doz randevuları açıldı.

    Daha önce çift doz BioNTech aşısı olanlar için 3. doz randevuları kasım ayında başlamıştı. Bu kapsamda, 3. doz aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alması gerekiyor.

        Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.

        Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.
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        Haberler Güncel 4. doz Biontech aşı randevusu açıldı mı? Kimler 4. doz Biontech aşı randevusu alabilecek? MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?
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