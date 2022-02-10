Son dakika haberleri.... Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor. Peki, 4. doz Biontech aşı randevusu açıldı mı? Kimler 4. doz Biontech aşı randevusu alabilecek? MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?