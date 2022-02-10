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    • 10.02.2022 09:50
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    3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgununda "Türk" detayı! Dünya bu olayı konuşuyor! Heather Reyhan Morgan...

    2016 yılında tarihin en büyük bitcoin vurgunlarından biri yaşandı. Bitcoin borsası Bitfinex hacklenerek yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde kripto para buradan çalındı. ABD'de devam eden soruşturma kapsamında ABD Adalet Bakanlığı milyarlık vurgunun 2 kilit isminin yakalandığını açıkladı. Bitcoinleri aklamak için komplo kurdukları tespit edilen çift, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, vurgunda bomba bir "Türk" detayı ortaya çıktı.

    3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgununda Türk detayı

    Evli bir çift, ABD Adalet Bakanlığı'nın şimdiye kadarki en büyük operasyonu kapsamında, 2016 yılında gerçekleşen Bitfinex'in hack'lenmesi sırasında çalınan milyarlarca Bitcoin'i aklamak suçlamasıyla tutuklandı. 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve Razzlekhan adını kullanarak rap yapan eşi Heather 'Reyhan' Morgan, salı günü Manhattan'da kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak suçlamasıyla cezaevine girdi. Federal kolluk kuvvetleri yetkilileri, sistemleri yaklaşık 6 yıl önce ihlal edilen bir sanal para borsası olan Bitfinex'in hacklenmesiyle bağlantılı olarak yaklaşık 3.6 milyar dolarlık kripto para birimini kurtardıklarını söyledi.

    "TÜRK MARTHA STEWART"
    Ayrıca 31 yaşındaki Morgan'ın müziğini internete taşımak için kullandığı birkaç takma isimden biri olan hip-hop dünyasındaki takma adı Razzlekhan'a da dikkat çekildi. Kadının kendi web sitesinde, takma adı Cengiz Han'ı ve "pizzazz" kelimesini çağrıştırmak için seçildiği yazıyor. Morgan, rap şarkılarından birinde kendisini "gerçek risk alan biri" olarak tanımlıyor. Ayrıca şarkı sözlerinde kendisinden "Türk Martha Stewart" diye bahsediyor.

    Lichtenstein ve Morgan, aşağı Manhattan'daki Wall Street'te yaşıyor. Adam, hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve bir çevrimiçi pazarlama şirketinin kurucu ortağı. Rapçi ve eski Forbes yazarı olan Morgan, kendisini 'ikna, sosyal mühendislik ve oyun teorisinde uzman' olarak tanımlıyor ve şarkılarından birinde kendisini 'Wall Street'in Timsahı' ilan ediyor.

        2019 yılında yayınladığı Versace Bedouin adlı single'ında, "Ben bir rap'çi, bir ekonomist, bir gazeteci, bir yazar, bir CEO ve bir kirli, kirli, kirli bir pislik..." diyerek rap yapıyordu. Forbes'ta yayınlanan biyografisinde, "Dolandırıcılık ve siber suçla mücadele etmenin daha iyi yollarını düşünmek için karaborsalarda tersine mühendislik yapmadığı zamanlarda, rap yapmaktan ve sokak modası tasarlamaktan hoşlanıyor" ifadeleri kullanılıyor.

        TARİHİN EN BÜYÜK KRİPTO SOYGUNLARINDAN
        Ağustos 2016'daki Bitfinex saldırısı, şimdiye kadar kaydedilen en büyük kripto soygunlarından biriydi. Daha da açık olmak gerekirse, vurgun o kadar büyüktü ki, hırsızlık haberleri o sırada Bitcoin'in değerinden yüzde 20 düştü.

        Lichtenstein ve Morgan, doğrudan hack'i gerçekleştirmekle değil, çalınan fonları almak ve aklamakla suçlanıyor. Dava, Washington DC'deki federal bir mahkemede açıldı. Ceza davasında çifti kimin temsil edeceği ve onlar adına konuşacak bir avukatları olup olmadığı henüz belli değil. Dünya medyasında çıkan haberlere göre iki vurguncu, Manhattan'daki federal mahkemeye salı günü saat 3 sularında çıkarılacaktı.

        Çift, bir bilgisayar korsanının Bitfinex'e saldırması ve 2 binden fazla yetkisiz işlem başlatmasının ardından çalınan 119 bin 754 bitcoin'i aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.

        O ZAMAN 71 MİLYON DOLARDI, ŞİMDİ 4.5 MİLYAR DOLAR
        Adalet Bakanlığı yetkilileri, o zamanki işlemlerin Bitcoin cinsinden 71 milyon dolar değerinde olduğunu, ancak para biriminin değerindeki artışla birlikte şimdi 4,5 milyar doları aştığını açıkladı. ABD'nin Columbia Bölgesi Başsavcısı Matthew Graves yaptığı açıklamada, "Şikayette de belirtildiği gibi, FBI ve federal savcılar bu hack'ten Bitcoin'in hareketini izleyebildi" ifadelerini kullandı. Başsavcı Graves paranın, bir dizi suçla bağlantılı büyük bir darknet borsasından ve ayrıca çocuk istismarı materyalleriyle bağlantılı kripto para birimi adreslerinden geçtiğini de sözlerine ekledi.

        Lichtenstein ve Morgan, kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Savcılar tarafından açıklamada, yasa dışı gelirlerin altından ve değiştirilemez tokenlerden '500 dolara Walmart hediye kartı satın almak gibi kesinlikle sıradan şeylere' kadar çeşitli şekillerde harcandığı aktarıldı.

            Bitfinex yaptığı açıklamada, 'çalınan bitcoin'in iadesi için haklarını belirlemek' adına Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışmakta olduğunu söyledi. Şirket, "Soruşturma başladığından beri Adalet Bakanlığı ile kapsamlı bir iş birliği içindeyiz ve bunu sürdüreceğiz" dedi.

            EKİP YENİ KURULDU
            Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, bundan yaklaşık 4 ay önce departmanın kara para aklama ve siber güvenlik uzmanlarının bir karışımından oluşan yeni bir Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi kurduğunu açıklamıştı.

            Fidye yazılımıyla şirketlere, belediyelere ve kişilere saldıran siber suçlular, genellikle kripto para birimi biçiminde ödeme talep ediyor. Geçen yıl sansasyonel örnekte görüldüğü gibi çok sayıda kişi ve şirketin bilgisayarlarına dev bir siber saldırı düzenleyen çete, mağdurların kilitlenen dosyalarını açacak bir şifre karşılığında 70 milyon dolar değerinde Bitcoin fidye istemişti. REvil adlı grup, önce ABD'li teknoloji şirketi Kaseya'yı hedef alan virüsün, 1 milyon sisteme girdiğini ileri sürmüştü. Aynı zamanda İsveç'deki Coop süpermarketlerinin 500 şubesi, Hollanda'da iki teknoloji şirketinin ve Yeni Zelanda'daki 11 okulun da etkilenen sistemler arasında olduğu öğrenilmişti.

            DarkSide adlı bir siber saldırı çetesi de Colonial Doğal Gaz Boru hattını kilitlemiş, milyonlarca dolar değerinde bitcoin talep etmişti. ABD Adalet Bakanlığı ise, ödenen bitcoinlerin izini bulduğunu açıklamıştı. Adalet Bakanlığı daha sonra Colonial'ın bilgisayar korsanlarına ödediği 2.3 milyon dolarlık kripto para fidyesini geri almıştı.

            Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada, "Yaptığımız tutuklamalar ve başarıya ulaşan operasyonumuz, kripto para biriminin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını gösteriyor" dedi ve ekledi: "Sanıklar dijital anonimliği korumak için nafile bir çabayla, kripto para birimi işlemleri labirenti aracılığıyla çalınan fonları akladılar. Emniyet teşkilatının titiz çalışması sayesinde, hangi şekilde olursa olsun parayı takip edebileceğimizi ve izleyebileceğimizi bir kez daha gösterdik."

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            Haberler Güncel 3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgununda "Türk" detayı! Dünya bu olayı konuşuyor! Heather Reyhan Morgan...
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