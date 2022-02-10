3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgununda "Türk" detayı! Dünya bu olayı konuşuyor! Heather Reyhan Morgan...

TARİHİN EN BÜYÜK KRİPTO SOYGUNLARINDAN

Ağustos 2016'daki Bitfinex saldırısı, şimdiye kadar kaydedilen en büyük kripto soygunlarından biriydi. Daha da açık olmak gerekirse, vurgun o kadar büyüktü ki, hırsızlık haberleri o sırada Bitcoin'in değerinden yüzde 20 düştü.

Lichtenstein ve Morgan, doğrudan hack'i gerçekleştirmekle değil, çalınan fonları almak ve aklamakla suçlanıyor. Dava, Washington DC'deki federal bir mahkemede açıldı. Ceza davasında çifti kimin temsil edeceği ve onlar adına konuşacak bir avukatları olup olmadığı henüz belli değil. Dünya medyasında çıkan haberlere göre iki vurguncu, Manhattan'daki federal mahkemeye salı günü saat 3 sularında çıkarılacaktı.

Çift, bir bilgisayar korsanının Bitfinex'e saldırması ve 2 binden fazla yetkisiz işlem başlatmasının ardından çalınan 119 bin 754 bitcoin'i aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.