Manisa'da devreye alındı! Tamamen yerli ve milli şekilde geliştirildi! Aynı anda onlarcasını denetliyor

Bu araçların hangi koordinatlarda hız yaptıklarını, ihlal yaptıkları, hangi şeritte hız yaptıkları ve bu araçların cinslerinin neler olduğunu bize dosya oluşturarak gösteriyor. Bu cihazın farklı bir özelliği de gece hız tespiti için ayrı ekipmanlara ihtiyaç vardı bu yeni radarla bunlar birleştirildi bununla birlikte biz geceleri de radar yapabiliyoruz. Bu radar oluşturulduktan sonra jandarma genel komutanlığımızdan bir personel dahil edilerek saha tecrübelerimizi yansıttık ve o şekilde geliştirildi. Şu anda Manisa'da kullanılmaya başlandı.