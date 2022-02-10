Manisa'da devreye alındı! Tamamen yerli ve milli şekilde geliştirildi! Aynı anda onlarcasını denetliyor

Yıllarca yurt dışından tedarik edilen mobil hız tespit sistemi yerini artık, MESAN mühendislerince yerli ve milli olarak geliştirilen Medar MTS'ye bırakıyor. Manisa-Menemen karayolunda jandarma tarafından kullanılmaya başlayan yeni sistem mevcut sistemlere göre birçok yeni özelliğe sahipken aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı olarak takip ederek kural ihlallerini tespit edebiliyor.
Tamamen yerli ve milli mobil hız tespit sistemi olan Medar MTS Manisa-Menemen Karayolunda jandarma tarafından kullanılmaya başlandı. Mevcut sistemlerden çok daha fazla özelliğe sahip olan yeni sistem 3 yıla yakın süren ARGE çalışmaları sonucu taşınabilir platformlar için geliştirildi.
Medar MTS mobil hız tespit sistemi ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebiliyor. Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkân sağlayan Medar MTS; tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini de ayrı ayrı oluşturabiliyor.