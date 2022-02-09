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    • Güncel
    • 09.02.2022 12:12
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    • 09.02.2022 12:30
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    Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik faturalarında yeni düzenleme olacak mı?

    Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, elektrikte yeni tarife için EPDK ve Bakanlığın talepleri değerlendirdiğini söyledi.

    Elektrik faturalarında yeni düzenleme olacak mı?

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

    Bakan Dönmez, yaptığı son dakika açıklamasında "Dün gece itibariyle Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor. İlk etapta Isparta'nın il ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirdik. Kırsal kesimlere ağır hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntı yaşadık. Buna rağmen kırsal kesimlerin büyük bir kısmına hızlı bir şekilde ulaştık ve zarar gören altyapıyı onardık." ifadelerini kullandı.

    ELEKTRİKTE YENİ TARİFE
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni tarife için EPDK ve Bakanlığın talepleri değerlendirdiğini söyledi.

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