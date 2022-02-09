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    • 09.02.2022 19:36
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 9 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 9 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 9 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

    "ÇÖZÜM TEDBİR VE AŞI"
    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı" ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 9 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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