Son dakika: MSB açıkladı: 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 9 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Sosyal medya hesabından, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu." denildi.