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    • 09.02.2022 14:35
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    • 09.02.2022 14:41
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    Son dakika: MSB açıkladı: 9 terörist öldürüldü

    Son dakika.... MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu." denildi.

    PKK’ya bombardıman: 9 EX

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 9 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Sosyal medya hesabından, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu." denildi.

    BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: 9 terörist öldürüldü
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