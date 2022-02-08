Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Isparta açıklaması: Faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz

Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin son durumu açıkladı.

Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Her gün il, ilçe ve köylerden başlamak suretiyle bu arızalar enerjilendirildi. Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Şu anda sadece 7 köyümüzde bir sıkıntı söz konusu orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

SAHADAKİ EKİPLER

13 ilden buraya bakım onarım ekibi intikal ettirdik. Şu anda 653 çalışan teknik personelimiz var. Saha bu mücadeleyi sürdüren personel sayımız binin üzerinde. Isparta'da yılda ortalama meydana gelen hasar arıza meydana gelen sayısı bin 100.



FATURALAR ERTELENDİ

Ekiplerimiz canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. Buradan bir hususu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik faturaları okunmadı. Faturaların tahsilatı da 1 ay süre ile erteliyoruz.



MUHALEFETİN UCUZ SİYASETİ

En kısa süre içerisinde burada telafi çalışmalarımıza başlayacağız. Bazı sosyal medyada, gazete ve TV'lerde çıkan Haber ve yorumları da gördük. Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren yörede vatandaşımız ile birlikte omuz omuza çalıştı.

Bütün bu yaşananlara rağmen Isparta halkının bize vermiş olduğu hoşgörü ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile günlerdir sahada çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakinen takip etti. Desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı iletiyorum. Allah beterinden korusun diyorum. Sağ olun var olun. Büyük geçmiş olsun.