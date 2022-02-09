Konya'da okulların hangi ilçelerde tatil edildiği merak ediliyor. Son günlerde ülkemizde bazı bölgelerde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda okulların yarın tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, Konya Selçuklu, Karatay, Seydişehir, Cihanbeyli okullar tatil mi? 9 Şubat 2022 Çarşamba okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya Valiliği'nden okullar tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Sadece bir ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. İl geneli ya da diğer ilçelerden açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
AKŞEHİR'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA
Konya'nın Akşehir ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Akşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 09.02 2022 Çarşamba günü Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yüz yüze eğitime ara verildiği, uzaktan eğitimin devam edeceği ifade edildi.