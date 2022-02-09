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    • Güncel
    • 09.02.2022 07:40
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    • 09.02.2022 07:40
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    Konya Selçuklu, Karatay, Seydişehir, Cihanbeyli okullar tatil mi? 9 Şubat 2022 Çarşamba okullar tatil olacak mı?

    Konya'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu kapsamda binlerce öğrenci okulların hangi ilçelerde tatil olup olmadığını merak ediyor. Kar yağışı bugün yine ülke genelinde etkisini gösteriyor ve Meteroloji'den uyarılar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Konya'da yaşayan öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini arama motorları üzerinden araştırıyor. Peki, Konya Selçuklu, Karatay, Seydişehir, Cihanbeyli okullar tatil mi? 9 Şubat 2022 Çarşamba okullar tatil olacak mı? İşte son gelişmeler...

    Konya Selçuklu, Karatay, Cihanbeyli okullar tatil mi?

    Konya'da okulların hangi ilçelerde tatil edildiği merak ediliyor. Son günlerde ülkemizde bazı bölgelerde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda okulların yarın tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, Konya Selçuklu, Karatay, Seydişehir, Cihanbeyli okullar tatil mi? 9 Şubat 2022 Çarşamba okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

    KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Konya Valiliği'nden okullar tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Sadece bir ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. İl geneli ya da diğer ilçelerden açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    AKŞEHİR'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA

    Konya'nın Akşehir ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Akşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 09.02 2022 Çarşamba günü Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yüz yüze eğitime ara verildiği, uzaktan eğitimin devam edeceği ifade edildi.

        KONYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        İÇ ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden, güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 4°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ÇANKIRI °C, 1°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 0°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KONYA °C, 3°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
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        Haberler Güncel Konya Selçuklu, Karatay, Seydişehir, Cihanbeyli okullar tatil mi? 9 Şubat 2022 Çarşamba okullar tatil olacak mı?
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