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    • Güncel
    • 09.02.2022 08:31
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    • 09.02.2022 08:31
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    Adana'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

    Son dakika haberi... Adana'da sabah saatlerinde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

    Adana’da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

    Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından polis ekiplerince şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

    Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, zanlıların bulunduğu evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

    Baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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