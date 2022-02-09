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    Hadsiz söylemlerle Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş ve kanalın bağlı olduğu şirkete 250 bin liralık dava

    Katıldığı televizyon programında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hadsiz söylemlerle hakaret eden Sedef Kabaş ve kanalın bağlı olduğu şirkete 250 bin liralık dava açıldı.

    Kabaş’a 250 bin liralık dava

    Başkan Erdoğan, bir televizyon programında kendisine yönelik hakaretleri nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş ve kanalın bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, "Davalı, Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunmuştur" denildi.



    Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Al Nahyan ile telefonla görüştü. Nahyan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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    Haberler Güncel Hadsiz söylemlerle Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş ve kanalın bağlı olduğu şirkete 250 bin liralık dava
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