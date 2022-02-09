Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti. Paylaşım sonrası sosyal medyada görüntüler büyük bir infiale neden oldu. Peki, Yakup Tilki kimdir, kaç yaşında? Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı mı? Yakup Tilki olayı nedir? İşte merak edilenler...