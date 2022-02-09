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    • Güncel
    • 09.02.2022 15:15
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    • 09.02.2022 15:16
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    Yakup Tilki kimdir, kaç yaşında? Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı mı? Yakup Tilki olayı nedir?

    Yakup Tilki olayı sosyal medyada büyük bir infiale neden oldu. Sosyal medyada Yakup Tilki adındaki bir şahıs, Alevilere ağza alınmayacak küfürler etti. Tilki mide bulandıran sözlerinde Alevileri sevmediğini belirterek 'Alevi diye bir şey yok. Kafir var." dedi. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "Yakup Tilki kimdir, kaç yaşında? Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı mı? Yakup Tilki olayı nedir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yakup Tilki kimdir, kaç yaşında? Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı mı? Yakup Tilki olayı nedir?

    Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti. Paylaşım sonrası sosyal medyada görüntüler büyük bir infiale neden oldu. Peki, Yakup Tilki kimdir, kaç yaşında? Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı mı? Yakup Tilki olayı nedir? İşte merak edilenler...

    ALEVİ DİYE BİR ŞEY YOK. BUNLAR KAFİR

    Yakup Tilki sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevileri sevmediğini belirterek kendisini izlememelerini isteyen Tilki Alevilere, "Alevi diye bir şey yok. Bunlar kafir" dedi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı.

    Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        ÇİRKİNLİĞE KARŞI BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ
        Provokasyona AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır.

        Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." dedi.


        YAKUP TİLKİ TUTUKLANSIN' ETİKETİ TT OLDU
        Yakup Tilki'nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından sosyal medya kullanıcıları 'Yakup Tilki Tutuklansın' etiketiyle kampanya başlattı. Etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu.
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        Haberler Güncel Yakup Tilki kimdir, kaç yaşında? Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı mı? Yakup Tilki olayı nedir?
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