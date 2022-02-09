9 Şubat 2022 okullar tatil mi? Bilecik, Afyon, Çanakkale'de okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklaması...

Kar tatili son dakika haberleri öğrenciler ve velileri tarafından yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda kar tatili haberleri peş peşe geldi. Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Bu bağlamda hangi illerde kar tatili var sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor ve 9 Şubat kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bilecik, Afyon, Çanakkale'de okullar tatil mi? 9 Şubat'ta kar tatili olan iller hangileri? Son dakika Valilik açıklamaları...
YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ?
UŞAK
Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Vali Funda Kocabıyık resmi sosyal medya hesaplarından okulların tatil edildiğini açıkladı.
Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini arttırdığı ve yarın sabaha kadar devam edileceği, hava sıcaklığının da eksi derecelere düşeceği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Uşak Valiliği, okullara kar tatili verdi.
Kar tatilini resmi sosyal medya hesabından açıklayan Vali Funda Kocabıyık, "Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı; il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi tüm okullarda, Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Muhtelif Kurslar, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin 9 Şubat 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılmalarını karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
TUNCELİ
Tunceli'de dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile 3 ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmadan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı il merkezi ile Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde okul tatil edildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür İlçelerimizde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.
KONYA
Konya'nın Akşehir ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Akşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 09.02 2022 Çarşamba günü Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yüz yüze eğitime ara verildiği, uzaktan eğitimin devam edeceği ifade edildi.