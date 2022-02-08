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    • 08.02.2022 12:19
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    • 08.02.2022 12:24
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    MİT'in operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 MOSSAD ajanının yargılanmasına başlandı

    200 kişilik MİT ekibi, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etmişti. MİT'in yakaladığı 16 MOSSAD ajanı için hesap vakti geldi çattı! "Siyasal ve askeri casusluk' suçu kapsamında 20 yıla kadar hapisleri istenen Mossad ajanları, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Jandarma görevlileri tarafından cezaevinden mahkemeye getirilen sanıkların kimlik tespitleri yapılıyor. Tercüman eşliğindeki sanıkların ifadeleri alınıyor. Davanın ilk duruşmaları 4 gün sürecek. İşte kritik davaya ilişkin son dakika gelişmeleri...

    16 MOSSAD ajanı için hesap vakti

    Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple aylar süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi çökertilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mossad yetkilileriyle yurt dışında yüz yüze görüşerek talimatlandırılan tıp fakültesi öğrencisi Mohammed A. Salhab ve şebeke üyelerine para dağıtımının merkezinde bulunan canlı kurye Abdulkadir Barakat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

    TERCÜMANLA İFADELERİ ALINIYOR
    Tamamı tutuklu olan 16 sanık hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçu kapsamında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    Sabah'ın haberine göre sanıkların yargılanmasına bugün İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

    Jandarma görevlileri tarafından cezaevinden mahkemeye getirilen sanıkların kimlik tespitleri yapılıyor. Tercüman eşliğindeki sanıkların ifadeleri alınıyor. Davanın ilk duruşmaları 4 gün sürecek.

    NELER OLMUŞTU?

    TARİHİ OPERASYON: İLK AŞAMADA 15 İSİM TESPİT EDİLDİ
    200 kişilik MİT ekibi, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler emniyetle paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı. Aralarında Filistinlilerin de olduğu 15 kiralık casusun faaliyetleriyle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Casuslar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini MOSSAD'a servis etti.

        Türk istihbaratı, ülkemizde espiyonaj (casusluk) amacıyla faaliyet gösteren üçer kişilik hücreler halinde örgütlenmiş 15 kişilik bir Mossad şebekesini çökertti. Bir yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyon sonucunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler veya Türkiye'de ikamet eden parlak yabancı öğrencilerle ilgili biyografik istihbarat toplayarak casusluk yapan İsrail istihbarat şebekesinin bütün şifreleri çözüldü.

        Üçer kişilik timlere bölünen 15 Mossad ajanının tamamı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sistematik takibi sonucu 7 Ekim 2021'de gerçekleştirilen gizli operasyonla yakalandı. Edinilen bilgilere göre tamamı Arap asıllı olan casuslar ülkemiz aleyhine yürüttükleri faaliyetlerle ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde sorgulandı. MİT'in uzman ekiplerinin casusların sorgusunu tamamlamasının ardından soruşturmanın derinleştirilmesi ve kapsamlı bir iddianame hazırlanması bekleniyor.

        'KAYIP İLANI' NUMARASI TUTMADI
        Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda yürütülen bir aylık saha çalışma sonucunda Mossad casuslarının isimlerine ve fotoğraflarına da ulaşıldı. MİT'in yürüttüğü operasyon neticesinde çökertilen casusluk şebekesinin özellikle bir hücresi önemli. Bu hücrenin üyeleri, İsrail gizli servisi Mossad'ın saha sorumluları ile ağırlıklı olarak yurtdışında irtibat kurdu, görüştü.

            Bu görüşmelerden sonra İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgeler istihbari yöntemlerle elde edildi ve istihbarat terminolojisinde 'case officer' adı verilen saha sorumlularına verildi. Bu süreçte FETÖ'nün sıklıkla kullandığı metot olan umuma açık büfe ve ankesörlü telefon yöntemiyle haberleşme sağlandı.

            İTİRAF ETTİ
            "Mossad casuslarına MİT operasyonu" haberi gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'deki Filistinliler'le ilgili bilgiler topladığını, çeşitli fişleme dosyaları karşılığında binlerce euro aldığını anlatan M.A.S., "Mossad yetkilisiyle İsviçre'de yüz yüze görüştüm. Bana dizüstü bilgisayarda dosya şifrelemeyi öğretti" dedi.

            ÖĞRENCİ VE İŞÇİ GÖRÜNTÜSÜ
            Şüpheliler, talimat ile Türkiye'ye gelerek öğrenci ya da işçi görüntüsü altında faaliyetlerine devam etti. Mossad yetkilileriyle, ankesörlü telefon, internet tabanlı güvenilir iletişim araçları, gizli ve şifreli mail hesapları üzerinden irtibat kurdular. Saha sorumlularıyla, gerektiğinde İsviçre, Romanya, Kenya, Hırvatistan gibi ülkelere giderek yüz yüze talimatlandırıldılar. Menfaat karşılığında gizli yöntemler ile gösterdikleri çaba sonucu temin ettikleri ve milli güvenliği tehdit edecek bilgileri servis ettiler.

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            Haberler Güncel MİT'in operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 MOSSAD ajanının yargılanmasına başlandı
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