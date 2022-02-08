MİT'in operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 MOSSAD ajanının yargılanmasına başlandı

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple aylar süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi çökertilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mossad yetkilileriyle yurt dışında yüz yüze görüşerek talimatlandırılan tıp fakültesi öğrencisi Mohammed A. Salhab ve şebeke üyelerine para dağıtımının merkezinde bulunan canlı kurye Abdulkadir Barakat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.
TERCÜMANLA İFADELERİ ALINIYOR
Tamamı tutuklu olan 16 sanık hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçu kapsamında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Sabah'ın haberine göre sanıkların yargılanmasına bugün İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Jandarma görevlileri tarafından cezaevinden mahkemeye getirilen sanıkların kimlik tespitleri yapılıyor. Tercüman eşliğindeki sanıkların ifadeleri alınıyor. Davanın ilk duruşmaları 4 gün sürecek.
NELER OLMUŞTU?
TARİHİ OPERASYON: İLK AŞAMADA 15 İSİM TESPİT EDİLDİ
200 kişilik MİT ekibi, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler emniyetle paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı. Aralarında Filistinlilerin de olduğu 15 kiralık casusun faaliyetleriyle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Casuslar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini MOSSAD'a servis etti.