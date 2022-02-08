MİT'in operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 MOSSAD ajanının yargılanmasına başlandı

ÖĞRENCİ VE İŞÇİ GÖRÜNTÜSÜ

Şüpheliler, talimat ile Türkiye'ye gelerek öğrenci ya da işçi görüntüsü altında faaliyetlerine devam etti. Mossad yetkilileriyle, ankesörlü telefon, internet tabanlı güvenilir iletişim araçları, gizli ve şifreli mail hesapları üzerinden irtibat kurdular. Saha sorumlularıyla, gerektiğinde İsviçre, Romanya, Kenya, Hırvatistan gibi ülkelere giderek yüz yüze talimatlandırıldılar. Menfaat karşılığında gizli yöntemler ile gösterdikleri çaba sonucu temin ettikleri ve milli güvenliği tehdit edecek bilgileri servis ettiler.

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